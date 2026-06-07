Ιράν και Χεζμπολάχ εκτόξευσαν πυραύλους στο Ισραήλ - «Πυροσβεστική» παρέμβαση Τραμπ

Συναγερμός στο Ισραήλ από μπαράζ επιθέσεων του Ιράν και της Χεζμπολάχ. LIVE οι εξελίξεις.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Ισραήλ, όταν Ιράν και Χεζμπολάχ, επιτέθηκαν με drone και πυραύλους. Η επίθεση κατά το Ιράν παρουσιάστηκε ως αντίποινα για προηγούμενο ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, το οποίο σημειώθηκε νωρίτερα την Κυριακή.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, όλες οι απειλές αντιμετωπίστηκαν, ενώ αν και το Τελ Αβίβ ήταν έτοιμο να απαντήσει ο Τραμπ λειτούργησε πυροσβεστικά και δεν είχαμε μια ακόμη γενικευμένη σύρραξη.

Ειδικότερα, όταν ενημερώθηκε ο Τραμπ, δήλωσε ότι θα καλέσει τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να του ζητήσει να μην απαντήσει.

«Θα καλέσω αμέσως τον Μπίμπι (σ.σ.: το προσωνύμιο του Νετανιάχου) για να του πω να μην απαντήσει. Το Ισραήλ έκανε το πλήγμα του και το Ιράν επίσης. Δεν έχουμε ανάγκη άλλο (πλήγμα)», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ, ο οποίος είπε πως μίλησε με τον Τραμπ τηλεφωνικά.

«Είμαστε στο σημείο να συνάψουμε μια οριστική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να ναυαγήσει εξαιτίας αυτού που συμβαίνει αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο Τραμπ σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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