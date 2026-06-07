Ιράν και Χεζμπολάχ εκτόξευσαν πυραύλους στο Ισραήλ - «Πυροσβεστική» παρέμβαση Τραμπ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Ισραήλ, όταν Ιράν και Χεζμπολάχ, επιτέθηκαν με drone και πυραύλους. Η επίθεση κατά το Ιράν παρουσιάστηκε ως αντίποινα για προηγούμενο ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, το οποίο σημειώθηκε νωρίτερα την Κυριακή.
Σύμφωνα με το Ισραήλ, όλες οι απειλές αντιμετωπίστηκαν, ενώ αν και το Τελ Αβίβ ήταν έτοιμο να απαντήσει ο Τραμπ λειτούργησε πυροσβεστικά και δεν είχαμε μια ακόμη γενικευμένη σύρραξη.
Ειδικότερα, όταν ενημερώθηκε ο Τραμπ, δήλωσε ότι θα καλέσει τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να του ζητήσει να μην απαντήσει.
«Θα καλέσω αμέσως τον Μπίμπι (σ.σ.: το προσωνύμιο του Νετανιάχου) για να του πω να μην απαντήσει. Το Ισραήλ έκανε το πλήγμα του και το Ιράν επίσης. Δεν έχουμε ανάγκη άλλο (πλήγμα)», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios Μπαράκ Ραβίντ, ο οποίος είπε πως μίλησε με τον Τραμπ τηλεφωνικά.
«Είμαστε στο σημείο να συνάψουμε μια οριστική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να ναυαγήσει εξαιτίας αυτού που συμβαίνει αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο Τραμπ σύμφωνα με την ίδια πηγή.
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Διπλωματική σύγκρουση Άγκυρας–Τελ Αβίβ00:16:55
Εν τω μεταξύ, σφοδρή αντίδραση από το Ισραήλ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών, Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος, σε ένα… ξέσπασμα εθνικοπατριωτισμού, εξέφρασε την επιθυμία να γίνει, κάποια μέρα, «νομάρχης της Ιερουσαλήμ» και υποστήριξε ότι η πόλη θα μπορούσε στο μέλλον να επιστρέψει υπό τουρκικό έλεγχο.
Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ίσραελ Κατς, απάντησε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, τονίζοντας ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί την πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και ότι τα όνειρα αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
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Εικόνες από τους πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν προς το Ισραήλ00:05:30
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IDF: «Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς διέπραξε ένα σοβαρό λάθος»23:53:31
Μετά την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, προβαίνει σε αξιολόγηση της κατάστασης και «εγκρίνει σχέδια για το μέλλον».
«Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς διέπραξε ένα σοβαρό λάθος», ανέφερε. Ο Ντέφριν πρόσθεσε ότι ο IDF είναι προετοιμασμένος για περαιτέρω πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν.
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Ο ΥΠΕΞ του Ιράν είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από το Κατάρ και τη Γαλλία23:47:50
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν μίλησε ξεχωριστά με τους ομολόγους του από τη Γαλλία και το Κατάρ, όπου είπε ότι συζήτησε την αντίδραση του Ιράν στις «επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας στο μέτωπο του Λιβάνου» από το Ισραήλ, καθώς και τις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις.
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Το Ιράν υποστηρίζει τον Λίβανο μετά την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό23:38:54
Ο Λίβανος είναι το σημείο μηδέν αυτής της κλιμάκωσης, αναφέρει το aljazeera.
Σήμερα υπήρξε μια ισραηλινή επίθεση σε αυτή τη γειτονιά στα νότια προάστια της Βηρυτού. Αυτό πυροδότησε τα ιρανικά αντίποινα, επειδή η Τεχεράνη είχε ήδη προειδοποιήσει το Ισραήλ πριν από μια εβδομάδα ότι κάθε φορά που θα υπάρξει επίθεση στη Βηρυτό ή στα νότια προάστια, θα υπάρξουν αντίποινα.
Σήμερα, γινόμαστε μάρτυρες ενός διαφορετικού μοτίβου. Στο παρελθόν, όταν ξέσπασε ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, ήταν η Χεζμπολάχ που εξαπέλυσε πυραύλους για να ανοίξει ένα μέτωπο υποστήριξης. Τώρα φαίνεται ότι οι Ιρανοί ανοίγουν το δικό τους μέτωπο υποστήριξης προς τον σύμμαχό τους στον Λίβανο.
Ωστόσο, οι επόμενες ώρες θα πρέπει να δείξουν πολλά σε περίπτωση που υπάρξει ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, και πώς θα απαντήσει η Χεζμπολάχ.
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Ο Τραμπ θα ζητήσει από τον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει τα πυρά23:21:39
Ο Πρόεδρος Τραμπ θα τηλεφωνήσει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και θα τον πιέσει να μην απαντήσει στην πυραυλική επίθεση του Ιράν, λέει ο Τραμπ στο Axios.
«Θα τηλεφωνήσω στον Μπίμπι τώρα και θα του πω να μην αντιδράσει. Το Ισραήλ είχε το χτύπημά του και το Ιράν είχε το χτύπημά του. Δεν χρειαζόμαστε άλλο», είπε ο Τραμπ.
Ο Τραμπ αγωνίζεται να σταματήσει τις κλιμακώσεις που σκοτώνουν τις ελπίδες του για μια διαρκή συμφωνία με το Ιράν. Η απάντηση του Νετανιάχου θα μετρήσει την επιρροή που εξακολουθεί να έχει ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ισραήλ.
Η απαίτηση του Τραμπ να μην απαντήσει στα πυρά το Ισραήλ είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη. Χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ, οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στο Ιράν θα είναι πολύ πιο δύσκολη και επικίνδυνη. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios: «Δεν συμμετέχουμε σε αυτό», αλλά δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ θα διατάξει τον αμερικανικό στρατό να μην βοηθήσει το Ισραήλ σε μια επίθεση στο Ιράν, ειδικά όσον αφορά τον ανεφοδιασμό με καύσιμα από αέρος και άλλα είδη στρατιωτικού συντονισμού.
«Τα ιρανικά πλήγματα δεν έβλαψαν κανέναν», λέει ο Τραμπ στο Axios. «Ας ελπίσουμε ότι το Ισραήλ δεν θα αντιδράσει. Αν ο Μπίμπι τους χτυπήσει πίσω, απλώς θα συνεχίσει όπως τα τελευταία 47 χρόνια - ή τα τελευταία 3.000 χρόνια». «Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να χαλάσει εξαιτίας αυτού που συμβαίνει τώρα», είπε.
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Ιράν: Πανηγυρισμοί στους δρόμους μετά την εκτόξευση πυραύλων κατά του Ισραήλ23:18:57
Ιρανοί πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε διάφορες περιοχές της χώρας για να πανηγυρίσουν την εκτόξευση πυραύλων κατά του Ισραήλ.
Σε βίντεο, εικόνες και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνονται συγκεντρώσεις πολιτών που εκφράζουν δημόσια υποστήριξη στις στρατιωτικές ενέργειες της Τεχεράνης, με συνθήματα και εκδηλώσεις ενθουσιασμού.
{https://x.com/clashreport/status/2063700438575169855}
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«Δεν είμαι ευχαριστημένος με τις ισραηλινές επιδρομές στη Βηρυτό», είπε ο Τραμπ23:14:28
Ο Τραμπ κάλεσε το Ιράν να επιστρέψει στις συνομιλίες, προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις του στο Ισραήλ θα μπορούσαν να βλάψουν τις διαπραγματεύσεις.
«Σίγουρα δεν πρόκειται να βοηθήσει τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.
«Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν: Έχετε εκτοξεύσει τους πυραύλους σας, αυτό είναι αρκετό, επιστρέψτε στο τραπέζι και κάντε μια συμφωνία».
Ωστόσο, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος με τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Βηρυτό νωρίτερα την Κυριακή.
{https://x.com/anadoluagency/status/2063714747845955731}
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Κλείσιμο του δυτικού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε το Ιράν23:11:09
Ο Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν ανακοινώνει το κλείσιμο του δυτικού τμήματος του εναέριου χώρου της χώρας μέχρι νεωτέρας εν μέσω εντάσεων με το Ισραήλ.
{https://x.com/anadoluagency/status/2063714545558798463}
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Κλειστά τα σχολεία αύριο, Δευτέρα 8/6, σε όλο το Ισραήλ23:09:23
Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα 8/6, κλειστά σε όλη τη χώρα μετά τα ιρανικά πυρά.
«Έπειτα από εκτίμηση της κατάστασης οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Παιδείας και της Διοίκησης του Εσωτερικού Μετώπου (κλάδος των ενόπλων δυνάμεων).
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Το Ιράκ κλείνει τον εναέριο χώρο του23:04:37
Το Ιράκ έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του και ανέστειλε την αεροπλοΐα, σύμφωνα με αξιωματούχους της πολιτικής αεροπορίας.
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Αναχαιτίστηκαν όλοι οι πύραυλοι23:03:56
Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι έχει αναχαιτίσει «όλους τους πυραύλους που έχουν εκτοξευθεί από το Ιράν μέχρι στιγμής».
Προσθέτει ότι έχουν εντοπιστεί «επιπλέον εκτοξεύσεις» και ότι ο ισραηλινός στρατός «εντοπίζει και αναχαιτίζει συνεχώς απειλές».
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Έτοιμο να απαντήσει το Ισραήλ22:59:18
Το Ισραήλ «θα ανταποδώσει» στο Ιράν μετά την εκτόξευση πυραύλων από την Τεχεράνη
«Το Ισραήλ έχει ορκιστεί να προβεί σε αντίποινα εναντίον του Ιράν, αφότου η Τεχεράνη εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του», δήλωσε ισραηλινή πηγή στο Reuters.
Μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ότι το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση με μεγαλύτερη ισχύ.
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Πρώτη αντίδραση Τραμπ22:55:19
«Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι το εξής: Έχετε εκτοξεύσει τους πυραύλους σας, αυτό αρκεί. Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κάντε μια συμφωνία» δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ στο Fox News.
{https://x.com/TreyYingst/status/2063709736327864356}
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός ήταν σε επιφυλακή μετά την εκτόξευση πυραύλων από την Τεχεράνη.
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Η ανακοίνωση των Φρουρών22:50:23
Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση η οποία κοινοποιήθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Το IRGC ανέφερε ότι εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους στην αεροπορική βάση Ramat David, η οποία βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από την πόλη Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ.
Ανέφερε ότι η ισραηλινή αεροπορική βάση ήταν η «πηγή των επιθέσεων» που εξαπολύθηκαν εναντίον του νότιου Λιβάνου και των νότιων προαστίων της Βηρυτού.
{https://x.com/AJENews/status/2063709553011593410}
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Η ανάρτηση Αραγτσί22:48:02
{https://x.com/araghchi/status/2063701236633817302}
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Νέο βίντεο από την επίθεση22:45:33
{https://x.com/sentdefender/status/2063708381307662344}
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«Υψηλό επίπεδο ετοιμότητας» από το Ισραήλ22:44:43
Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενισχύσει σημαντικά τις αμυντικές τους δυνατότητες και παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε πιθανό σενάριο, τόσο αμυντικό όσο και επιθετικό.
«Ο Ισραηλινός Στρατός έχει ενισχύσει τις αμυντικές του δυνατότητες και διατηρεί υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και εγρήγορσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν συνεχείς αξιολογήσεις της κατάστασης.
Οι αρχές κάλεσαν το κοινό να παραμείνει σε εγρήγορση, καθώς η κατάσταση αξιολογείται δυναμικά και οι εξελίξεις μπορεί να είναι ραγδαίες.
Η συγκεκριμένη ανταλλαγή επιθέσεων προκαλεί έντονη ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς μια άμεση στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ θα μπορούσε να επεκταθεί γρήγορα σε ευρύτερη περιφερειακή κρίση.
Αναλυτές επισημαίνουν ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα επηρέαζε μόνο το πεδίο της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, αλλά θα μπορούσε επίσης να διαταράξει διπλωματικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
{https://x.com/IAFsite/status/2063698302198321410}
{https://x.com/sentdefender/status/2063698218894983472}
{https://x.com/sentdefender/status/2063699106464157906}
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Μπαράζ επιθέσεων22:44:12
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο βόρειο τμήμα της χώρας, όταν εντοπίστηκαν τέσσερις πύραυλοι να εκτοξεύονται από την κατεύθυνση του Ιράν.
{https://x.com/IDF/status/2063699868074311881}
Σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις, τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν άμεσα με στόχο την αναχαίτιση της απειλής, ενώ η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως υπό στενή παρακολούθηση.
Μάλιστα, πριν λίγο έγινε γνωστό, πως το Ιράν εξαπέλυσε και δεύτερο κύμα βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.
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Τα πρώτα βίντεο22:43:38
Όπως αναφέρει το axios, η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς πρόκειται για την πρώτη τέτοια επίθεση μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός στις 8 Απριλίου, γεγονός που θα μπορούσε να ανατρέψει τις εύθραυστες ισορροπίες στην περιοχή.
{https://x.com/Breaking911/status/2063701757180424627}
{https://x.com/HormuzReport/status/2063701197434110166}