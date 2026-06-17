Οι δανειολήπτες ζητούν να ενημερωθούν για τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, να πραγματοποιηθεί συμψηφισμός ή αντιλογισμός των σχετικών ποσών και να τους παρασχεθούν αναλυτικά στοιχεία για τα επιτόκια που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια των δανειακών τους συμβάσεων, καθώς και για τα επιτόκια που ισχύουν σήμερα.

Μαζική κινητοποίηση δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, καθώς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) φέρονται να λαμβάνουν μεγάλο αριθμό αιτήσεων για επανυπολογισμό οφειλών και δόσεων, μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού των τόκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις επικαλούνται τη με αριθμό 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και υποβάλλονται από δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη). Οι ενδιαφερόμενοι ζητούν από τις τράπεζες και τους servicers να προχωρήσουν σε επανυπολογισμό της μηνιαίας δόσης του άρθρου 9 παρ. 2 του νόμου, κάνοντας λόγο για ανάγκη ορθού υπολογισμού των τόκων και έκδοσης νέων δοσολογίων.

Παράλληλα, οι δανειολήπτες ζητούν να ενημερωθούν για τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, να πραγματοποιηθεί συμψηφισμός ή αντιλογισμός των σχετικών ποσών και να τους παρασχεθούν αναλυτικά στοιχεία για τα επιτόκια που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια των δανειακών τους συμβάσεων, καθώς και για τα επιτόκια που ισχύουν σήμερα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο αίτημα διαγραφής αναδρομικών τόκων που έχουν επιβαρύνει τις οφειλές, ενώ οι δανειολήπτες ζητούν πλέον σε μηνιαία βάση έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το ύψος των δόσεων, τη διακύμανση των επιτοκίων και το εναπομείναν υπόλοιπο των οφειλών τους.

Στις αιτήσεις περιλαμβάνεται επίσης πρόβλεψη για περιπτώσεις στις οποίες έχουν ήδη κινηθεί νομικές διαδικασίες έκπτωσης από τις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Οι δανειολήπτες ζητούν από τις εταιρείες διαχείρισης, εφόσον οι ενέργειες αυτές βασίστηκαν σε εσφαλμένο υπολογισμό τόκων, να ανακαλέσουν εξώδικες καταγγελίες ή να παραιτηθούν από τυχόν ένδικα μέσα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αντίγραφα των αιτήσεων κοινοποιούνται σε φορείς προστασίας καταναλωτών και εποπτικές αρχές, μεταξύ των οποίων η ΕΚΠΟΙΖΩ, η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

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Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζει νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να κλείσει οριστικά το ζήτημα που έχει ανακύψει μετά την υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στόχος είναι να δοθεί τέλος στις διαφορετικές ερμηνείες που διατυπώνονται από νομικούς και τραπεζικούς κύκλους σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί μέσω του νόμου Κατσέλη. Παράλληλα, επιδιώκεται να αποτραπεί η επέκταση αντίστοιχων διεκδικήσεων και σε άλλες κατηγορίες υπερχρεωμένων οφειλετών, όπως όσοι έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της αναδρομικότητας της απόφασης, καθώς ενδεχόμενες αξιώσεις επιστροφής χρημάτων ή επανεξέτασης παλαιότερων υποθέσεων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέο κύμα προσφυγών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων εξετάζουν ως προσωρινή λύση το «πάγωμα» του εκτοκισμού των οφειλών των δανειοληπτών που προστατεύονται από τον νόμο Κατσέλη, έως ότου υπάρξει είτε νομοθετική διευκρίνιση είτε ερμηνευτική παρέμβαση από τον Άρειο Πάγο.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι servicers προετοιμάζουν αίτηση ερμηνείας της απόφασης προς τον Άρειο Πάγο, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται σαφέστερες οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής της, καθώς η εκκρεμότητα έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό στην αγορά και φόβους για ένα ευρύ κύμα νέων δικαστικών και εξωδικαστικών διεκδικήσεων.