Η αναφορά του Νάσου Ηλιόπουλου στα αδέρφια Παλαιοκώστα και το Άρθρο 86.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από το βήμα της Βουλής ο ανεξάρτητος βουλευτής Α' Αθηνών Νάσος Ηλιόπουλος, με αφορμή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 86, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τα αδέρφια Παλαιοκώστα.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος ξεκίνησε την ομιλία του χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική παρομοίωση, λέγοντας πως σε ένα «φανταστικό σύμπαν» ένα τραπεζικό στέλεχος θα μπορούσε να συνομιλήσει με τα αδέρφια Παλαιοκώστα, ώστε να μάθει από εκείνους πώς λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας των τραπεζών, «από μια διαφορετική οπτική».

Όπως ανέφερε, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζει και τη συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία για το Σύνταγμα.

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«Κάπως έτσι είναι να συζητάμε με τη ΝΔ για το Σύνταγμα. Ξέρουμε ότι συζητάμε με τους ανθρώπους που κάνουν τα πάντα για τη μη τήρηση του Συντάγματος και την αποφυγή της λογοδοσίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

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Ο ανεξάρτητος βουλευτής υποστήριξε ότι η κυβέρνηση, παρά τη δημόσια ρητορική της περί θεσμικών αλλαγών, στην πράξη επιδιώκει να αποφεύγει τον ουσιαστικό έλεγχο και την απόδοση ευθυνών, κάνοντας ειδική αναφορά στη συζήτηση γύρω από το άρθρο 86 του Συντάγματος, που αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος υποστήριξε ότι η αξιοπιστία μιας πρότασης για συνταγματική αναθεώρηση κρίνεται από τη συνολική στάση μιας κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς και όχι μόνο από τις διακηρύξεις της, επιμένοντας ότι η λογοδοσία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας.