«Αυτά είναι τα δημοκρατικά ήθη του ΠΑΣΟΚ; Αποδέχεται τη συμπεριφορά του υποψηφίου βουλευτή του ο Νίκος Ανδρουλάκης;»

«Πυρά» Σδούκου για την αποχώρηση Σγουρού από τηλεοπτική εκπομπή μετά από σφοδρή αντιπαράθεση με τον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό. Αφορμή για την αιχμηρή δήλωση από πλευράς της Εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ ήταν τα όσα διεξήχθησαν χθες σε τηλεοπτική συνέντευξη στο ONE, όπου ο δημοσιογράφος Σταμάτης Ζαχαρός και ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθήνας, Γιάννης Σγουρός, ήρθαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να αποχωρήσει από την εκπομπή. Η ένταση ξεκίνησε όταν ο δημοσιογράφος σχολίασε ότι «ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί», με τον κ. Σγουρό να απαντά αιχμηρά: «Εσύ είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτούργημα της δημοσιογραφίας».

Ο δημοσιογράφος ανταπάντησε άμεσα: «Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω». Σε επόμενο σημείο της συζήτησης, ο κ. Σγουρός ανέφερε ότι «ο κ. Παναγιωτάκης ελπίζω να ακούει την εκπομπή», με τον δημοσιογράφο να τον ρωτά αν πρόκειται για έμμεση αναφορά προς τον ιδιοκτήτη του σταθμού και αν αυτό συνιστά πίεση ή απειλή.

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Το περιστατικό προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, με αιχμές για τη στάση του κ. Σγουρού και ερωτήματα προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη διαχείριση του συμβάντος από την εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου. Όπως σημείωσε « Ο κ. Γιάννης Σγουρός ξεκίνησε τη χθεσινή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ONE και στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό λέγοντας ότι «ο διάλογος κουράζει». Στη συνέχεια αποφάσισε να εφαρμόσει αυτή την άποψη στην πράξη. Προσπάθησε να κάνει ο ίδιος τις ερωτήσεις και, όταν ο δημοσιογράφος θέλησε να συντονίσει τη συζήτηση, κατέληξε να αποχωρήσει από την εκπομπή, απειλώντας τον με φράσεις όπως «να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας» και ότι «ελπίζει να το βλέπει η ιδιοκτησία».

Αυτά είναι τα δημοκρατικά ήθη του ΠΑΣΟΚ; Αποδέχεται τη συμπεριφορά του υποψηφίου βουλευτή του ο Νίκος Ανδρουλάκης; Ένας πολιτικός που απειλεί με τον τρόπο αυτό τους δημοσιογράφους, έχει θέση στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ; Έχουν περάσει σχεδόν 24 ώρες και ακόμα περιμένουμε από τον κ. Ανδρουλάκη να επιδείξει την ελάχιστη δημοκρατική ευαισθησία και να διαγράψει τον κ. Σγουρό.

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Υ.Γ.: Ο κ. Σγουρός «αρκέστηκε» άραγε στην ελπίδα ότι παρακολουθεί η ιδιοκτησία του σταθμού ή «φρόντισε» να την ενημερώσει τηλεφωνικά;»