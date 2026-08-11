Τι αποδεικνύει η ιστορία.

Η ιστορία είναι πάντοτε είναι μια πολύ καλή «πηγή» για τον καθέναν. Και για το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι από το 2012 και μετά υπήρξε συγκυβερνήτης με τη ΝΔ, συμμέτοχο στο «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο» και «βολικός αντίπαλος» της ΝΔ, καθώς ποτέ δεν την απείλησε ούτε στο παραμικρό από τότε που ο Γιώργος Παπανδρέου παρέδωσε την κυβέρνηση.

Ας παρακολουθήσουμε μαζί τα μεγαλύτερα γεγονότα στις σχέσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ από το 2012 και μετά:

-Τον Ιούλιο του 2011 τα δημοσιογραφικά γραφεία παίρνουν φωτιά καθώς φτάνει η πληροφορία πως ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου τηλεφώνησε στον πρόεδρο της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά κάτω από τα αδιέξοδα της πολιτικής των δανειστών και του ...παραδίδει την πρωθυπουργία! Οι στενοί του συνεργάτες τον αναζητούν μάταια και η διευθύντρια του γραφείου του Ρεγγίνα Βάρτζελη διαψεύδει το γεγονός (!) και όταν τον βρίσκει τον μεταπείθει! Ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου, σε συνέντευξή του στον «Σκάι» και τη Σία Κοσιώνη είχε παραδεχθεί το τηλεφώνημα, λέγοντας επακριβώς πως "ήμουν διατεθειμένος, παρότι είχα πάρει 44% και είχα πλειοψηφία στη Βουλή να φύγω από την καρέκλα αυτή"!

-Την ίδια χρονιά η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Παπανδρέου υπό την προϋπόθεση ότι την επομένη της ψήφου εμπιστοσύνης ο εκλεγμένος πρωθυπουργός θα παραιτηθεί! Έτσι μπήκαν τα θεμέλια για την μεταβατική κυβέρνηση συνεργασίας του Λουκά Παπαδήμου την οποία στήριξαν ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη.

-Στις 21 Ιουνίου το 2012 σχηματίστηκε η συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου με τη συμμετοχή ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, ώστε να ξεπεραστούν τα εκλογικά αδιέξοδα. «Το φως και το σκότος», όπως αποκαλούσε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ο Ανδρέας Παπανδρέου, έσονται οι δυο εις σάρκα μια. Μετά την αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ λόγω της απόφασης της κυβέρνησης Σαμαρά- Βενιζέλου να κλείσει την ΕΡΤ στην κυβέρνηση παραμένουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, νυν πρόεδρος του κόμματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Το 2015, όταν ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζουν τις εκλογές -και συγκυβερνούν με τους ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου- το ΠΑΣΟΚ παίζει ενεργότατο ρόλο στο «αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο», μαζί φυσικά με τη ΝΔ -από το 2016 με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη-, ενώ στο μέτωπο αυτό πρωτοστατούν και διάφοροι «ακροκεντρώοι» που στη συνέχεια στήριξαν τον Κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ.

-Λίγο πριν τις εκλογές του 2019, με το ΠΑΣΟΚ να πιέζεται από το δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας σε στενό κύκλο η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη συζητά να δηλώσει πως θα δώσει «ψήφο ανοχής» σε κυβέρνηση Μητσοτάκη αν η ΝΔ δεν έχει αυτοδυναμία. Γρήγορα, γρήγορα η συζήτηση αυτή σταματά και η απόφαση δεν λαμβάνεται και δεν δημοσιοποιείται.

-Στις εκλογές η Χαριλάου Τρικούπη αποκλείει κάθε συμμετοχή της σε κυβέρνηση και σε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ακυρώνοντας στην πράξη τον στόχο Τσίπρα για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, δυνατότητα που έδινε η απλή αναλογική, πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλάξει (με την συνδρομή Βελόπουλου) το εκλογικό σύστημα.

-Με την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 2024 ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνείται την πρό(σ)κληση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και επιλέγει την «αυτόνομη πορεία» με στόχο «πρώτη δύναμη το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, έστω και με μια ψήφο διαφορά».

-Η αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί ως δύναμη που θα απειλήσει έστω τη ΝΔ δίνει τη δυνατότητα στον Αλέξη Τσίπρα να επανέλθει στο πολιτικό σκηνικό. Η ΕΛ.Α.Σ., το κόμμα που ιδρύει, κερδίζει αμέσως τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, με την απόσταση από το ΠΑΣΟΚ μέσα σε τρεις μήνες συνεχώς να μεγαλώνει.

-Μετά την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Ανδρουλάκης μετατρέπει τον «μονομέτωπο αγώνα» κατά της ΝΔ σε «διμέτωπο αγώνα» κατά Μητσοτάκη-Τσίπρα, γεγονός που διευκολύνει φυσικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη!

Τα γεγονότα αγαπητοί μου, τα γεγονότα -για να επικαλεστούμε τον Μακ Μίλαν...