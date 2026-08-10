Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στο in.gr ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ. Αλέξης Τσίπρας.

Στη συνέντευξή του στη δημοσιογράφο Ελένη Στεργίου και το in.gr, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μίλησε για τις πολιτικές του επιλογές, την ακρίβεια, την ενέργεια, τη στέγη, τους μισθούς, τη λειτουργία της αγοράς, αλλά και την κατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις. Με αφορμή την παρομοίωση της πολιτικής διαδρομής με το ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε το πολιτικό του «GPS» το ένστικτο.

Όπως ανέφερε, ακούει τις εισηγήσεις ειδικών, επικοινωνιολόγων και δημοσκόπων, ωστόσο στις μεγάλες αποφάσεις και στις μεγάλες πολιτικές εμπνεύσεις εμπιστεύεται περισσότερο το πολιτικό ένστικτο. Όπως είπε, δεν θέλει να λειτουργεί «σε ένα κουτάκι» ακολουθώντας απλώς τις υποδείξεις των ειδικών.

«Το 2015 ήξερα τι ήθελα, τώρα ξέρω και πώς»

Ένα από τα βασικά σημεία της συνέντευξης ήταν η σύγκριση της σημερινής πολιτικής του αντίληψης με εκείνη του 2015.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι τότε γνώριζε τον στόχο του, αλλά δεν είχε την ίδια γνώση για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να τον υλοποιήσει. Σήμερα, όπως υποστήριξε, η εμπειρία της διακυβέρνησης στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες της προηγούμενης δεκαετίας τού έχει προσφέρει μια διαφορετική οπτική.

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«Όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω. Και ξέρω τι είναι αυτό που γίνεται και τι είναι αυτό που δε γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απέρριψε τόσο την κριτική ότι έχει γίνει πιο συμβιβαστικός όσο και εκείνη που τον παρουσιάζει ως τον ίδιο πολιτικό του παρελθόντος. Υποστήριξε ότι η εμπειρία της διακυβέρνησης δεν τον έχει οδηγήσει σε εγκατάλειψη των πολιτικών του στόχων, αλλά σε μεγαλύτερο ρεαλισμό ως προς τα διαθέσιμα εργαλεία.

Για τον ίδιο, άλλωστε, η πολιτική δεν είναι απλώς «η τέχνη του εφικτού», αλλά «η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού».

Στο επίκεντρο η ΔΕΗ και το κόστος της ενέργειας

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στην ενέργεια και ειδικότερα στη ΔΕΗ. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι μη αναστρέψιμη και ότι το Δημόσιο, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει πλέον την πλειοψηφία της εταιρείας, εξακολουθεί να έχει εργαλεία παρέμβασης.

Άσκησε σκληρή κριτική στη σημερινή λειτουργία της αγοράς ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η ΔΕΗ αντί να λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή, συμβάλλει στη διαμόρφωση υψηλών τιμών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχει δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους κατά περίπου 30%, μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων παραγωγής και προμήθειας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έξω από τις διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Ο ίδιος προανήγγειλε ότι πιο συγκεκριμένες προτάσεις θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα, με ιδιαίτερη αναφορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με pass»

Για την ακρίβεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά μέσω επιδομάτων και προσωρινών ενισχύσεων.

Κατά τον ίδιο, το υψηλό κόστος ζωής στην Ελλάδα στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: στέγη, ενέργεια και τρόφιμα.

Ειδικά για τα τρόφιμα, έκανε λόγο για ανάγκη ελέγχου ολόκληρης της διαδρομής «από το χωράφι στο ράφι», με ψηφιακή παρακολούθηση των τιμών σε κάθε στάδιο. Όπως υποστήριξε, ένα Ψηφιακό Παρατηρητήριο Τιμών θα μπορούσε να καταγράφει τις μεταβολές των τιμών και να εντοπίζει υπερβολικά περιθώρια κέρδους.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ μιας ισχυρότερης Επιτροπής Ανταγωνισμού και δεν απέκλεισε ακόμη και νομοθετικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των περιθωρίων κέρδους, υπογραμμίζοντας ότι άλλο η υγιής επιχειρηματικότητα και άλλο τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια.

Το σχέδιο για τη στέγη

Στο μέτωπο της στέγασης, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών.

Υποστήριξε ότι η λύση δεν μπορεί να είναι απλώς ένα επίδομα προς τον ενοικιαστή, καθώς, όσο παραμένει περιορισμένη η προσφορά και υψηλή η ζήτηση, μέρος της ενίσχυσης μπορεί τελικά να καταλήξει στον ιδιοκτήτη μέσω υψηλότερων ενοικίων.

Ως βασικές παρεμβάσεις ανέφερε την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων, τη δημιουργία προγραμμάτων κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, την παροχή κινήτρων για την επιστροφή κλειστών κατοικιών στην αγορά, τη ρύθμιση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και την αλλαγή του πλαισίου της Golden Visa.

Όπως εκτίμησε, μια τέτοια πολιτική δεν θα μπορούσε να αποδώσει άμεσα, αλλά θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικά αποτελέσματα μέσα σε ένα έως δύο χρόνια.

«Αύξηση μισθών και μείωση του κόστους ζωής»

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε στο επίκεντρο και την αγοραστική δύναμη, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση των μισθών δεν αρκεί όταν το κόστος ζωής αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς.

Επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο μέσος μισθός στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 12% την τελευταία εξαετία, την ώρα που, όπως υποστήριξε, τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αυξηθεί κατά 50% και ο δείκτης τιμών τροφίμων κατά 32%.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ένας συνδυασμός αυξήσεων στους μισθούς και μείωσης του κόστους ζωής.

Μάλιστα, έθεσε ως έναν νέο «εθνικό στόχο» τη σύγκλιση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να συγκρίνεται στους βασικούς οικονομικούς δείκτες μόνο με τις χώρες που βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίθεση στην κυβέρνηση για διαφθορά και θεσμούς

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης, ο Αλέξης Τσίπρας πέρασε από την οικονομία στη λειτουργία των θεσμών και άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει πλέον ιδιαίτερα αρνητικές επιδόσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα της δημοκρατίας και αναφέρθηκε στις υποθέσεις των υποκλοπών, των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μίλησε, μάλιστα, για ένα «καθεστώς» που έχει δημιουργηθεί στη χώρα και συνέδεσε τη διαφθορά με την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η απώλεια δημόσιων πόρων μέσω διαφθοράς και απευθείας αναθέσεων στερεί χρήματα από κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες.

«Κάθε ευρώ που λείπει από το δημόσιο ταμείο για να πηγαίνει σε μίζες ή σε απευθείας αναθέσεις είναι ένα ευρώ που λείπει από το δημόσιο σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συνολική εικόνα που επιχείρησε να διαμορφώσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτή ενός πολιτικού που επιστρέφει στην πρώτη γραμμή με διαφορετική, όπως υποστηρίζει, πολιτική εμπειρία: λιγότερο προσανατολισμένος στις εύκολες υποσχέσεις και περισσότερο στη διεκδίκηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, με βασικούς άξονες τη μείωση του κόστους ζωής, την ενίσχυση των εισοδημάτων, την αντιμετώπιση των ολιγοπωλίων και την ενίσχυση των θεσμών.