Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε επίσημα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και αποτελεί κομβικό σημείο στην ευρωπαϊκή στρατηγική του ομίλου.

Ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω επέκτασή της στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά πραγματοποιεί η Revolut, καθώς η Revolut Bank S.A. (RBSA) έλαβε πλήρη τραπεζική άδεια στη Γαλλία, έπειτα από κοινή αξιολόγηση της γαλλικής εποπτικής αρχής Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η σχετική απόφαση εγκρίθηκε επίσημα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και αποτελεί κομβικό σημείο στην ευρωπαϊκή στρατηγική του ομίλου, ο οποίος επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του στη Δυτική Ευρώπη και να διευρύνει τις τραπεζικές υπηρεσίες που παρέχει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η Revolut αριθμεί περισσότερους από 75 εκατ. πελάτες παγκοσμίως, ενώ στη Δυτική Ευρώπη εξυπηρετεί περίπου 30 εκατ. πελάτες. Σχεδόν 8 εκατ. νέοι πελάτες προστέθηκαν μέσα στο 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, καθιστώντας την περιοχή τη μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά της.

Επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ στη Δυτική Ευρώπη

Η νέα άδεια εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο της Revolut για τη Δυτική Ευρώπη. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί για επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ στην περιοχή, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία πρόσληψης περισσότερων από 600 εργαζομένων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Παράλληλα, έχει ανακοινώσει ότι το 2027 θα τεθεί σε λειτουργία στο Παρίσι η νέα έδρα της για τη Δυτική Ευρώπη. Στη διοικητική ομάδα περιλαμβάνονται ο Frédéric Oudéa, ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Revolut Bank S.A., και η Béatrice Cossa-Dumurgier, ως διευθύνουσα σύμβουλος της Revolut για τη Δυτική Ευρώπη.

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Η γαλλική τραπεζική οντότητα αναμένεται να αρχίσει σταδιακά να εξυπηρετεί πελάτες, με αφετηρία τη Γαλλία. Σε επόμενες φάσεις προβλέπεται η επέκταση του μοντέλου και σε άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Δύο τραπεζικοί πυλώνες και έμφαση στις επιχειρήσεις

Την ίδια στιγμή, η Revolut Bank UAB στη Λιθουανία θα εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό πυλώνα των τραπεζικών δραστηριοτήτων του ομίλου στον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Με τη δημιουργία δύο τραπεζικών κέντρων στην Ευρώπη, ο όμιλος επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία και να προσαρμόζει ταχύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς. Και οι δύο τραπεζικές οντότητες θα βρίσκονται υπό την εποπτεία των αρμόδιων εθνικών αρχών και της ΕΚΤ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Revolut και στην επιχειρηματική τραπεζική. Το Revolut Business εξυπηρετεί ήδη εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, από ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι μεγαλύτερες εταιρείες, με τη νέα δομή να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Revolut, Nik Storonsky, χαρακτήρισε τη Γαλλία ιδανική βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η νέα άδεια δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς τραπεζικών υπηρεσιών για περισσότερους από 30 εκατ. πελάτες στη Δυτική Ευρώπη.

Από την πλευρά του, ο Frédéric Oudéa σημείωσε ότι η αδειοδότηση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της Revolut ως τραπεζικού ομίλου και αντανακλά, όπως ανέφερε, τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της εταιρείας στην εταιρική διακυβέρνηση και την κανονιστική συμμόρφωση.

Στην επιχειρησιακή διάσταση της νέας φάσης στάθηκε η Béatrice Cossa-Dumurgier, τονίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί πλέον η σταδιακή ενεργοποίηση της γαλλικής τραπεζικής οντότητας και στη συνέχεια η επέκταση σε άλλες αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Στόχος, σύμφωνα με την ίδια, είναι η ταχύτερη προσαρμογή των προϊόντων και υπηρεσιών στις ανάγκες των ιδιωτών και των επιχειρήσεων κάθε χώρας.

Η απόκτηση της γαλλικής τραπεζικής άδειας ενισχύει συνολικά την ευρωπαϊκή παρουσία της Revolut και αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής της να εξελιχθεί από μια ταχέως αναπτυσσόμενη fintech σε έναν τραπεζικό όμιλο με ισχυρότερη τοπική παρουσία και ευρύτερη διεθνή εμβέλεια.