Το τίμημα θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, χωρίς προκαταβολή.

Στην πώληση του 50% της κυπριακής εταιρείας Vyner Ltd προς τη συνδεδεμένη εταιρεία Trade Estates Cyprus SSRM Limited προχωρά ο όμιλος Fourlis, στο πλαίσιο συναλλαγής μεταξύ συνδεδεμένων μερών, με συνολικό τίμημα 49,35 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή αφορά τη μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής που κατέχει η θυγατρική Wyldes Ltd στη Vyner Ltd, δηλαδή ποσοστού 49,99% άμεσα και 0,01% έμμεσα μέσω της Interchange Ltd, προς την Trade Estates Cyprus SSRM Limited, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική της Trade Estates ΑΕΕΑΠ.

Το τίμημα θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, χωρίς προκαταβολή, μετά την πλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης που προβλέπουν τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018.

Πρόκειται για συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων μερών, καθώς η Trade Estates ΑΕΕΑΠ αποτελεί ήδη συνδεδεμένη εταιρεία του ομίλου.

Βασικό περιουσιακό στοιχείο της Vyner Ltd αποτελεί, μέσω της θυγατρικής Tavile Ltd, το εμπορικό κέντρο Sofia South Ring Mall στη Σόφια της Βουλγαρίας. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της χώρας, με εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 69.000 τ.μ., πληρότητα περίπου 98% και περισσότερους από 150 μισθωτές, στοιχεία που του εξασφαλίζουν σταθερές ταμειακές ροές και υψηλή εμπορική αξία.

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Η ανεξάρτητη αποτίμηση της Corside Savills προσδιόρισε την αγοραία αξία του Sofia South Ring Mall στα 161,67 εκατ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τη λογιστική αξία των 103,54 εκατ. ευρώ, γεγονός που δημιουργεί υπεραξία περίπου 58,1 εκατ. ευρώ. Η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF), λαμβάνοντας υπόψη τα μισθωτικά έσοδα, την υψηλή πληρότητα και τις προοπτικές της αγοράς ακινήτων στη βουλγαρική πρωτεύουσα.

Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας που κατέχει το εμπορικό κέντρο καταγράφουν βελτιωμένη εικόνα το 2025. Τα έσοδα από ενοίκια αυξήθηκαν στα 17,88 εκατ. ευρώ από 16,15 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, το λειτουργικό κέρδος ενισχύθηκε στα 12,52 εκατ. ευρώ από 9,92 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 5,79 εκατ. ευρώ, έναντι 1,67 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 46,62 εκατ. ευρώ από 39,44 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 7,8 εκατ. ευρώ.