Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το Στενό Καφηρέα, η περιοχή Άνδρου-Τήνου, το κεντρικό Αιγαίο και το Ικάριο.

Επιμένουν και ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

«Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το Στενό Καφηρέα, η περιοχή Άνδρου-Τήνου, το κεντρικό Αιγαίο και το Ικάριο, όπου η βόρεια ροή παραμένει πιο ενισχυμένη και επίμονη.

«Η εικόνα του μοντέλου δεν παραπέμπει σε μια σύντομη ενίσχυση λίγων ωρών, αλλά σε μια περισσότερο οργανωμένη περίοδο βορείων ανέμων. Αυτό έχει πρακτική σημασία για τη ναυσιπλοΐα, ιδιαίτερα για μικρότερα σκάφη και για τα διανησιωτικά περάσματα», τονίζει ο μετεωρολόγος.

Αντίθετα, στο Ιόνιο η εικόνα είναι σαφώς ηπιότερη. Οι άνεμοι παραμένουν γενικά χαμηλότερης έντασης και δεν εμφανίζεται αντίστοιχη εκτεταμένη περιοχή ισχυρών ανέμων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θ. Κολυδά:

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Το βίντεο δείχνει μια αρκετά καθαρή εικόνα για το επόμενο διάστημα και, κατά τη γνώμη μου, οι άνεμοι είναι το στοιχείο που αξίζει περισσότερο να τονιστεί.

Στο πρώτο μέρος της περιόδου, την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Αυγούστου, οι άνεμοι στο Αιγαίο εμφανίζονται γενικά μέτριοι έως ισχυροί, χωρίς ακόμη να έχουν οργανωθεί παντού σε πολύ υψηλές εντάσεις. Από την Κυριακή 9 Αυγούστου όμως και κυρίως τη Δευτέρα 10, η βόρεια ροή γίνεται σαφώς πιο οργανωμένη και καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, αλλά και στις Κυκλάδες και στα περάσματα προς την Κρήτη, διακρίνεται εκτεταμένη ζώνη 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά σε θαλάσσιες περιοχές με ευνοϊκή γεωμορφολογία οι εντάσεις μπορούν να πλησιάζουν τα 7 μποφόρ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το Στενό Καφηρέα, η περιοχή Άνδρου–Τήνου, το κεντρικό Αιγαίο και το Ικάριο, όπου η ροή παραμένει πιο ενισχυμένη και επίμονη. Η εικόνα του μοντέλου δεν παραπέμπει σε μια σύντομη ενίσχυση λίγων ωρών, αλλά σε μια περισσότερο οργανωμένη περίοδο βορείων ανέμων. Αυτό έχει πρακτική σημασία για τη ναυσιπλοΐα, ιδιαίτερα για μικρότερα σκάφη και για τα διανησιωτικά περάσματα.

Αντίθετα, στο Ιόνιο η εικόνα είναι σαφώς ηπιότερη. Οι άνεμοι παραμένουν γενικά χαμηλότερης έντασης και δεν εμφανίζεται αντίστοιχη εκτεταμένη περιοχή ισχυρών ανέμων.

Ο υετός στο βίντεο είναι γενικά περιορισμένος και τοπικός. Δεν διακρίνεται οργανωμένο επεισόδιο βροχοπτώσεων για τη χώρα. Η θερμοκρασία παραμένει σε καλοκαιρινά επίπεδα, με υψηλότερες τιμές στα δυτικά και ηπειρωτικά, όμως η ενισχυμένη βόρεια ροή στο Αιγαίο λειτουργεί ανασχετικά για την άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά.

{https://x.com/KolydasT/status/2085670436369485898}