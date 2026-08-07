Τριήμερο με 40άρια και μποφόρ: Οι συνθήκες θα γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνες για την εκδήλωση φωτιάς.

Σε μια περίοδο έντονης ζέστης εισέρχεται από σήμερα Παρασκευή η χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμή αυτή εισβολή ξεκινά την Παρασκευή, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 35 με 37 βαθμούς στα περισσότερα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, στη δυτική Ελλάδα, τη νότια και δυτική Πελοπόννησο, καθώς και στην Κεντρική Μακεδονία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς.

Το Σάββατο αναμένεται μικρή περαιτέρω άνοδος, με τις γενικές τιμές να διαμορφώνονται στους 36 με 37 βαθμούς και τις μέγιστες να αγγίζουν τους 38 με 39 βαθμούς στην Αιτωλοακαρνανία, την Πελοπόννησο και την Κεντρική Μακεδονία, με μεμονωμένες θερμοκρασίες πολύ τοπικά κοντά στους 40 βαθμούς.

Η κορύφωση της ζέστης αποτυπώνεται το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας, όπου οι συνθήκες διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την περιοχή.

Στα ανατολικά, το ενισχυμένο μελτέμι θα συγκρατήσει την άνοδο του θερμομέτρου, λειτουργώντας ως φυσικό κλιματιστικό. Αντίθετα, στις περιοχές υπήνεμα της Πίνδου και της Πελοποννήσου, οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα κατέρχονται ως θερμοί και πολύ ξηροί καταβατικοί άνεμοι, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα γύρω από το Αγρίνιο, την Άρτα, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά και τις πεδινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, θερμοκρασίες της τάξεως των 38 με 39 βαθμών θα σημειωθούν στη νότια Κρήτη λόγω των καταβατικών ανέμων, αλλά και στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, εξαιτίας των πολύ θερμών αέριων μαζών που επηρεάζουν τη γειτονική Τουρκία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο θερμό και ξηρό μοτίβο προβλέπεται να διατηρηθεί χωρίς αξιόλογη μεταβολή τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

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Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Παρασκευή

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου θα είναι γενικά αίθριος.

Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά ενώ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και την ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 με 31, στην Κρήτη έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 8 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 9 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 10 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7, πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.