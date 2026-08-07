Ακραία ζέστη και παρατεταμένη ξηρασία τροφοδοτούν τις φωτιές.

Οι πρωτοφανείς φωτιές σε όλη την Ευρώπη προκάλεσαν οικονομικές απώλειες και συνολικές ζημιές ύψους 22 δισ. δολάρια.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της μετεωρολογικής υπηρεσίας AccuWeather, Τζόναθαν Πόρτερ, δήλωσε ότι η ακραία ζέστη και η παρατεταμένη ξηρασία τροφοδότησαν τις επικίνδυνες πυρκαγιές σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, καίγοντας περισσότερα από 5 εκατ. στρέμματα.

Ο Πόρτερ προειδοποίησε ότι οι ακραίες συνθήκες απειλούν ζωές, μειώνουν την παραγωγή καλλιεργειών και δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία λόγω του καπνού και της κακής ποιότητας του αέρα.

Δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές έδειξαν ότι η Γαλλία και η Ισπανία αντιμετώπισαν μερικές από τις πιο εκτεταμένες πυρκαγιές, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε περισσότερα από 220.000 στρέμματα.

Μια ιστορική πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό κατέστρεψε σπίτια και ανάγκασε την εκκένωση περισσότερων από 224.000 ανθρώπων σε μια έκταση 420 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Οι φλόγες στην Ελλάδα κατέστρεψαν επίσης περιουσίες και προκάλεσαν μαζικές εκκενώσεις.

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Οι μετεωρολόγοι αναμένουν ότι ο κίνδυνος πυρκαγιών θα παραμείνει πολύ ακραίος σε όλη τη δυτική και κεντρική Ευρώπη καθώς συνεχίζεται η περίοδος των ζέστης και της ξηρασίας.

Το οικονομικό κόστος των καταστροφικών πυρκαγιών

Η προκαταρκτική εκτίμηση του AccuWeather, για τα 22 δισ. δολάρια, εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τις υλικές ζημιές. Οι πυρκαγιές μπορούν να δημιουργήσουν εκτεταμένες και δυνητικά μακροχρόνιες οικονομικές συνέπειες μέσω ζημιών σε κοινότητες, υποδομές, επιχειρήσεις, φυσικούς πόρους και δημόσια υγεία.

Η εκτίμηση λαμβάνει υπόψη τις ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, οχήματα, καλλιέργειες, αμπελώνες, δάση, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και υποδομές. Περιλαμβάνει επίσης τα έξοδα πυρόσβεσης και αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, τις εκκενώσεις, την προσωρινή στέγαση, την απομάκρυνση συντριμμιών, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τις διακοπές λειτουργίας των επιχειρήσεων, τις απώλειες από τον τουρισμό και τις αναμενόμενες ασφαλιστικές απαιτήσεις.

Οι επιπτώσεις που σχετίζονται με την υγεία περιλαμβάνουν την επείγουσα ιατρική περίθαλψη, τις νοσηλείες, την απώλεια παραγωγικότητας και τις άμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία που σχετίζονται με τις εκκενώσεις, τον εκτοπισμό και την έκθεση σε ανθυγιεινό καπνό από πυρκαγιές.

Πρόσθετες απώλειες μπορεί να προκύψουν από διαταραχές στις μεταφορές, την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, τη μεταποίηση, τη γεωργία και την επεξεργασία τροφίμων. Αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να διαχυθούν σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού, να αυξήσουν το κόστος και να επεκτείνουν τις οικονομικές συνέπειες πολύ πέρα ​​από τις περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από τις πυρκαγιές.

Οι θάνατοι αγγίζουν τους 20.000

Την ίδια στιγμή τα κύματα καύσωνα και ξηρασία πλήττουν την Ευρώπη καθώς οι θάνατοι πλησιάζουν τους 20.000.

Το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει τον ξηρότερο Ιούλιο, ενώ η Γερμανία αναφέρει 9.800 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη, ενώ η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Κροατία και τμήματα της Αυστρίας παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό.

Η Γαλλία ανέστειλε επίσης 3 πυρηνικούς αντιδραστήρες, ενώ η στάθμη του Ρήνου πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.