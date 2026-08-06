To «διαλειμματικό» περπάτημα συνίσταται στην εναλλαγή διαστημάτων έντονου βαδίσματος με διαστήματα ηπιότερης βάδισης για αποκατάσταση.

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι το διαλειμματικό βάδισμα (interval walking) μόλις μία φορά την εβδομάδα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη φυσική κατάσταση και να μειώσει το σωματικό λίπος σε ενήλικες με κεντρική παχυσαρκία, προσφέροντας αποτελέσματα παρόμοια με αυτά της γυμναστικής τρεις φορές την εβδομάδα.

Η έρευνα διεξήχθη από ακαδημαϊκούς της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ (HKUMed) και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα παρέχουν μια πρακτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη λύση για όσους αντιμετωπίζουν έλλειψη χρόνου λόγω εργασιακών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

Η κεντρική παχυσαρκία, δηλαδή η συσσώρευση λίπους στην περιοχή της κοιλιάς και της μέσης, συνδέεται στενά με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, μεταβολικών διαταραχών και πρόωρης θνησιμότητας.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Στην έρευνα συμμετείχαν 315 ενήλικες υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες:

Ομάδα 1: Πραγματοποιούσε διαλειμματική προπόνηση μία φορά την εβδομάδα (συνολικά 75 λεπτά σε μία συνεδρία).

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Ομάδα 2: Πραγματοποιούσε την ίδια συνολική διάρκεια άσκησης (75 λεπτά) χωρισμένη σε τρεις συνεδρίες την εβδομάδα.

Ομάδα ελέγχου: Παρακολουθούσε μόνο συνεδρίες ενημέρωσης για θέματα υγείας.

Η διαλειμματική προπόνηση περιλάμβανε την εναλλαγή διαστημάτων έντονου βαδίσματος με διαστήματα ηπιότερης βάδισης για αποκατάσταση.

Τα αποτελέσματα

Μετά από 16 εβδομάδες παρέμβασης, η λιπώδης μάζα των συμμετεχόντων αξιολογήθηκε με εξειδικευμένες μετρήσεις (DXA). Τα ευρήματα έδειξαν ότι τόσο η ομάδα της μίας φοράς την εβδομάδα όσο και η ομάδα των τριών φορών είχαν παρόμοια μείωση στο συνολικό λίπος, στο ποσοστό λίπους και στη περιφέρεια της μέσης, ενώ παράλληλα βελτίωσαν την καρδιοαναπνευστική τους αντοχή σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Ο επικεφαλής της μελέτης, καθηγητής Parco Siu Ming-fai, τόνισε: «Αν και η άσκηση τρεις φορές την εβδομάδα παραμένει η συνήθης σύσταση, τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η εβδομαδιαία διαλειμματική προπόνηση προσφέρει παρόμοια οφέλη και αποτελεί μια εξαιρετικά πρακτική εναλλακτική για όσους δυσκολεύονται να βρουν χρόνο μέσα στην εβδομάδα».

Πηγή: latercera.com