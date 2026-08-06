Τα «έξυπνα» γυαλιά της DuckDuckGo κοστίζουν 35 δολάρια, δεν χρειάζονται φόρτιση και προστατεύουν την ιδιωτικότητα.

Σε μια πρωτότυπη κίνηση μάρκετινγκ προχώρησε η DuckDuckGo, θέλοντας να αποτυπώσει την αμηχανία γύρω από την ιδιωτικότητα που προκαλούν τα σύγχρονα «έξυπνα» γυαλιά.

Η ανταγωνίστρια της Google λάνσαρε το πρώτο της ζευγάρι γυαλιών ηλίου, το οποίο τοποθετείται απέναντι στα Meta Smart Glasses προβάλλοντας την πλήρη απουσία τεχνολογίας.

Τα έξυπνα γυαλιά της Meta (που κοστίζουν 379 δολάρια) αποκτούν όλο και μεγαλύτερη δημοτικότητα, κυρίως επειδή προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης και κάμερες για καταγραφή βίντεο. Πέρα από το υψηλό κόστος και την ανάγκη για τακτική φόρτιση, ωστόσο, πολλοί εκφράζουν έντονες ανησυχίες για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους όταν βρίσκονται κοντά σε κάποιον που φοράει μια τέτοια συσκευή.

Απέναντι σε αυτούς τους προβληματισμούς, η DuckDuckGo προτείνει μια απλή εναλλακτική: τα γυαλιά DuckDuckGo Paso Robles.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν χρειάζεται ποτέ φόρτιση, λειτουργεί χωρίς εφαρμογή στο smartphone ή σύνδεση στο διαδίκτυο και εγγυάται ότι δεν παραβιάζει την ιδιωτικότητα των γύρω ανθρώπων. Η εξήγηση είναι προφανής, καθώς πρόκειται για εντελώς συμβατικά γυαλιά ηλίου.

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Η εταιρεία αξιοποίησε τις ανησυχίες γύρω από την ψηφιακή επιτήρηση για να στήσει μια έξυπνη διαφημιστική καμπάνια. Το αποτέλεσμα, εκτός από το χιουμοριστικό μήνυμα, είναι ένα ποιοτικό και προσιτό ζευγάρι γυαλιών ηλίου με πολωμένους (polarized) φακούς, προστασία UV400 και εγγύηση εφ' όρου ζωής.

Μάλιστα, το λογότυπο της εταιρείας έχει τοποθετηθεί ακριβώς στα σημεία όπου στα έξυπνα γυαλιά συνήθως βρίσκονται οι κάμερες.

Πηγή: notebookcheck.net