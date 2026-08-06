Η προσεκτική συμπλήρωση της αίτησης στο ΟΠΣΥΔ αποτελεί το τελευταίο αλλά ιδιαίτερα κρίσιμο βήμα πριν από την έκδοση των τελικών αποφάσεων διορισμού.

Σε πλήρη εξέλιξη μέχρι και την προσεχή Δευτέρα 10 Αυγούστου είναι η διαδικασία των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το 2026, με τους υποψηφίους να καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση δήλωσης προτιμήσεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ). Η διαδικασία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς κάθε επιλογή περιοχής, η σειρά προτεραιότητας και τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/). Παράλληλα, η αίτηση έχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης, γεγονός που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός φέρει την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και των επιλογών του.

Η διαδικασία αφορά δύο βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών:

Υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β΄ των προκηρύξεων 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ.

Υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης, συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των προκηρύξεων 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 του ΑΣΕΠ.

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Οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις τόσο της Γενικής Εκπαίδευσης όσο και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καλούνται να δηλώσουν τις περιοχές ή τα μουσικά σχολεία στα οποία επιθυμούν να τοποθετηθούν.

Τα βήματα για την υποβολή της αίτησης

1. Είσοδος στην πλατφόρμα ΟΠΣΥΔ

Ο υποψήφιος συνδέεται στο ΟΠΣΥΔ με τους προσωπικούς του κωδικούς και εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή για τους μόνιμους διορισμούς. Εκεί εμφανίζεται η διαδικασία στην οποία έχει δικαίωμα συμμετοχής, ανάλογα με τον κλάδο, την ειδικότητα και τον πίνακα κατάταξης στον οποίο ανήκει. Πριν ξεκινήσει τη συμπλήρωση, είναι σημαντικό να ελέγξει ότι τα προσωπικά του στοιχεία εμφανίζονται σωστά και ότι έχει πρόσβαση στη σωστή αίτηση.

2. Επιλογή ειδικότητας

Οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον κλάδο για τον οποίο υποβάλλουν αίτηση. Σε περιπτώσεις που κάποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε περισσότερες από μία διαδικασίες ή κατηγορίες, απαιτείται ξεχωριστός έλεγχος ώστε να μην παραλειφθεί κάποια απαραίτητη ενέργεια. Ένα συχνό λάθος είναι η εσφαλμένη επιλογή κλάδου ή η παράλειψη υποβολής αίτησης εκεί όπου απαιτείται.

3. Δήλωση περιοχών διορισμού

Στο επόμενο στάδιο ο υποψήφιος δηλώνει τις περιοχές στις οποίες επιθυμεί να διοριστεί. Οι περιοχές μπορούν να επιλεγούν με σειρά προτεραιότητας και η σειρά αυτή έχει καθοριστική σημασία.Ο διορισμός πραγματοποιείται με βάση τη θέση του υποψηφίου στον πίνακα κατάταξης του ΑΣΕΠ, τις διαθέσιμες οργανικές θέσεις, τη σειρά προτίμησης των περιοχών που έχει δηλώσει. Η επιλογή περιοχών δεν πρέπει να γίνεται με βάση μόνο τις πιθανότητες διορισμού, αλλά κυρίως με βάση το πού ο υποψήφιος πραγματικά επιθυμεί και μπορεί να υπηρετήσει.

Μεγάλη προσοχή στη σειρά των επιλογών

Η σειρά των περιοχών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία της διαδικασίας. Ένας υποψήφιος που δηλώνει μια περιοχή ως πρώτη επιλογή, ακόμη και αν την επέλεξε επειδή θεωρεί ότι έχει περισσότερες πιθανότητες διορισμού, μπορεί να τοποθετηθεί εκεί και η διαδικασία να μην προχωρήσει στις επόμενες επιλογές του. Για τον λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δημιουργήσουν τη λίστα τους με βάση τις οικογενειακές τους ανάγκες, την απόσταση από τον τόπο κατοικίας, το κόστος διαβίωσης, τις συνθήκες εργασίας, τη δυνατότητα μετακίνησης.

Η σωστή συμπλήρωση της αίτησης στο ΟΠΣΥΔ απαιτεί μελέτη και προσεκτική αξιολόγηση όλων των επιλογών. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποφύγουν βιαστικές αποφάσεις και να δηλώσουν περιοχές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους δυνατότητες και ανάγκες. Ένας προσεκτικός σχεδιασμός πριν από την οριστική υποβολή μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες εκπλήξεις και να εξασφαλίσει μια καλύτερη αρχή στη νέα επαγγελματική πορεία των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.