Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Μέχρι 10 Αυγούστου οι αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ – Πώς δηλώνονται οι περιοχές προτίμησης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, με τους υποψήφιους να έχουν περιθώριο έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου να δηλώσουν τις περιοχές προτίμησής τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ). Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. Πολλοί υποψήφιοι εστιάζουν αποκλειστικά στις πιθανότητες διορισμού, όμως υπάρχουν αρκετά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν πριν καταθέσουν την τελική τους δήλωση.

Η υποχρεωτική διετής παραμονή στην περιοχή διορισμού

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να γνωρίζουν οι νεοδιοριζόμενοι αφορά την υποχρεωτική παραμονή δύο ετών στην περιοχή διορισμού. Μετά τον διορισμό τους, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. δεν μπορούν να ζητήσουν απόσπαση σε άλλη περιοχή πριν από τη συμπλήρωση της διετίας, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Το πρώτο έτος υπηρεσίας πραγματοποιείται σε λειτουργικό κενό, ενώ το δεύτερο έτος ακολουθεί η διαδικασία τοποθέτησης σε οργανική θέση, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο οργανικό κενό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις, ο εκπαιδευτικός παραμένει στη διάθεση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου μέχρι να προκύψει δυνατότητα οριστικής τοποθέτησης.

Ποιες είναι οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση απόσπασης

Η νομοθεσία προβλέπει εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών που μπορούν να ζητήσουν απόσπαση πριν από τη συμπλήρωση της διετίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, γονείς παιδιών με συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις ή αναπηρίες, πολύτεκνοι,

εκπαιδευτικοί ή σύζυγοι εκπαιδευτικών με σοβαρά προβλήματα υγείας, περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ή ο/η σύζυγός του έχει ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω, περιπτώσεις τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική θέση.

Ποιες άδειες υπολογίζονται στη διετία

Για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής διετούς παραμονής λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένες άδειες Στον χρόνο υπηρεσίας υπολογίζονται η άδεια κύησης, η άδεια λοχείας,

η άδεια ανατροφής, η άδεια επαπειλούμενης εγκυμοσύνης και η κανονική άδεια. Αντίθετα, οι περισσότερες άδειες άνευ αποδοχών δεν προσμετρώνται στη διετία, με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, όπως η γονική άδεια άνευ αποδοχών.

Η πρώτη τοποθέτηση γίνεται με κοινωνικά κριτήρια

Κατά το πρώτο έτος υπηρεσίας, η προσωρινή τοποθέτηση σε λειτουργικό κενό προηγείται της τοποθέτησης αναπληρωτών και πραγματοποιείται με βάση κοινωνικά κριτήρια. Μεταξύ των κριτηρίων που εξετάζονται είναι η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός των παιδιών, η συνυπηρέτηση και η εντοπιότητα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πρώτη σχολική μονάδα στην οποία θα υπηρετήσει ο νεοδιοριζόμενος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απόκτηση οργανικής θέσης αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα για κάθε εκπαιδευτικό. Κατά το δεύτερο έτος υπηρεσίας, οι νεοδιοριζόμενοι διεκδικούν οργανική θέση με βάση τα μόρια μετάθεσης και τα διαθέσιμα οργανικά κενά. Εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, ακολουθείται η διαδικασία τοποθέτησης. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, ο εκπαιδευτικός παραμένει στη διάθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Τι αλλάζει μετά τη συμπλήρωση της διετίας

Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής διετούς παραμονής, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν περισσότερες δυνατότητες υπηρεσιακών μεταβολών. Συγκεκριμένα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης σε άλλη περιοχή, να ζητήσουν απόσπαση σε άλλη περιοχή εφόσον δεν ικανοποιηθεί η μετάθεσή τους, όσοι έχουν οργανική θέση να διεκδικήσουν και απόσπαση εντός της ίδιας περιοχής.

Η σημασία των μορίων μετάθεσης

Η επιλογή της περιοχής διορισμού επηρεάζει άμεσα τη μελλοντική συγκέντρωση μορίων μετάθεσης. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο έχουν οι νησιωτικές περιοχές που συχνά προσφέρουν αυξημένη μοριοδότηση, τα δυσπρόσιτα σχολεία και η υπηρεσία σε σχολικές μονάδες που δίνουν επιπλέον μόρια. Η υπηρεσία για δύο συνεχόμενα χρόνια σε δυσπρόσιτο σχολείο μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση των μορίων μετάθεσης.

Προσοχή στα συμπλέγματα νησιών

Ένα σημείο που συχνά δεν υπολογίζουν οι υποψήφιοι αφορά τις νησιωτικές περιοχές. Σε αρκετές περιπτώσεις η δήλωση αφορά σύμπλεγμα νησιών και όχι ένα συγκεκριμένο νησί. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να τοποθετηθεί σε διαφορετικό νησί από αυτό που είχε αρχικά στο μυαλό του. Για τον λόγο αυτό απαιτείται προσεκτική μελέτη των πραγματικών συνθηκών.

Άδειες άνευ αποδοχών

Οι νεοδιοριζόμενοι έχουν δυνατότητα λήψης άδειας άνευ αποδοχών έως έναν μήνα ανά ημερολογιακό έτος, ενώ προβλέπεται και γονική άδεια άνευ αποδοχών έως τέσσερις μήνες για κάθε παιδί. Ωστόσο, άλλες μορφές άδειας άνευ αποδοχών δεν υπολογίζονται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής διετίας.

Ειδική Αγωγή: Πρόσθετη πενταετής υποχρέωση

Για τους διοριζόμενους στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ισχύει επιπλέον υποχρέωση. Πέρα από τη διετή παραμονή στην περιοχή διορισμού, απαιτείται υπηρεσία στην Ε.Α.Ε. για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Το δίλημμα της αναμονής για επόμενο πίνακα

Αρκετοί υποψήφιοι σκέφτονται αν θα πρέπει να αποδεχθούν έναν διορισμό σε περιοχή που δεν τους ικανοποιεί πλήρως ή να περιμένουν μια πιθανώς καλύτερη ευκαιρία στο μέλλον. Η επιλογή αυτή όμως έχει σημαντικό ρίσκο, καθώς στη Γενική Εκπαίδευση θα ισχύσουν νέοι αξιολογικοί πίνακες, γεγονός που μπορεί να αλλάξει τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Παράλληλα, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης για τον αριθμό των μελλοντικών διορισμών, τις ειδικότητες που θα ζητηθούν ή τις περιοχές στις οποίες θα υπάρξουν ανάγκες.

5.487 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: Η κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία

Συνολικά 5.487 θέσεις μόνιμων διορισμών προβλέπονται για εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), με την κατανομή να καλύπτει τόσο τη Γενική Εκπαίδευση όσο και την Ειδική Αγωγή. Η μεγαλύτερη μερίδα των διορισμών αφορά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γενικής Αγωγής, όπου προβλέπονται 2.403 θέσεις, ενώ στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση αντιστοιχούν 910 θέσεις. Σημαντικός αριθμός θέσεων αφορά την Ειδική Αγωγή, καθώς προβλέπονται συνολικά 1.612 διορισμοί, εκ των οποίων 309 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ε.Α.Ε. και 1.303 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ε.Α.Ε. Παράλληλα, για τους εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων (κλάδος ΠΕ79 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) προβλέπονται 92 θέσεις, ενώ για τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διατίθενται 470 θέσεις. Η τελική κατανομή διαμορφώνεται ως εξής:

Κατηγορία Θέσεις Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2.403 Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 910 Εκπαιδευτικοί ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων (Β/θμια) 92 Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 309 Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 1.303 Μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. 470 Σύνολο 5.487

Μέσω ΟΠΣΥΔ η δήλωση περιοχών για μόνιμο διορισμό: Τι να προσέξουν οι εκπαιδευτικοί

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους 5.487 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΟΠΣΥΔ.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Να συνδεθούν στο opsyd.sch.gr με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Να επιλέξουν την ειδική ενότητα για τις αιτήσεις μόνιμου διορισμού.

Να δηλώσουν τις περιοχές προτίμησής τους με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον πίνακα των διαθέσιμων κενών οργανικών θέσεων που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της σχετικής Πρόσκλησης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές επιθυμούν, χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογών. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων, η αίτηση υποβάλλεται οριστικά και αποτελεί ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση.

Αποκλεισμός τριών ετών μετά τον διορισμό – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που διορίζονται σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τίθενται σε καθεστώς αποκλεισμού από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην εκπαίδευση για χρονικό διάστημα τριών ετών από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού τους στο ΦΕΚ. Ο αποκλεισμός ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που ο διορισθείς δεν αναλάβει τελικά υπηρεσία. Δηλαδή, η δημοσίευση της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ ενεργοποιεί την τριετή δέσμευση, ανεξάρτητα από το αν ο εκπαιδευτικός παρουσιαστεί στη θέση που του κατανεμήθηκε. Επιπλέον, προβλέπεται ειδική ρύθμιση για την περίπτωση κατά την οποία το τρίτο έτος του αποκλεισμού συμπέσει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης. Σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος δεν θα μπορεί να συμμετάσχει σε διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης κατά το πρώτο έτος των νέων πινάκων, αλλά θα έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά το δεύτερο έτος ισχύος τους.

Ο οδικός χάρτης μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των μόνιμων διορισμών

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει θέσει το ΥΠΑΙΘΑ μέχρι την Δευτέρα 10 Αυγούστου οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη δήλωση περιοχώ ενώ το αργότερο έως τις 20 του μήνα αναμένεται η ανακοίνωση των ονομάτων των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν.

Όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί οι υποψήφιοι καλούνται να εξετάσουν με ιδιαίτερη προσοχή τις επιλογές τους πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, καθώς η δήλωση περιοχών διορισμού δεν επηρεάζει μόνο τις πιθανότητες επιλογής, αλλά και την υπηρεσιακή πορεία τους για τα επόμενα χρόνια.