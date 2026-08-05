Ποια τα προβλήματα- Τι ετοιμάζει ο Αλέξης.

Αν κάτι προκύπτει από τις μέχρι σήμερα δημοσκοπήσεις είναι πως η δεύτερη θέση στις εκλογές έχει κριθεί: Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα είναι ήδη δημοσκοπικά αξιωματική αντιπολίτευση.

Είναι προφανές όμως για την Αμαλίας πως αυτό δεν αρκεί. Η ΕΛ.Α.Σ. αν όχι στις πρώτες τουλάχιστον στις δεύτερες εκλογές θα πρέπει το ποσοστό της να γράφει μπροστά "2". Σαφώς καλύτερα να το γράφει στις πρώτες εκλογές, ώστε να έχει τη δυνατότητα σε τυχόν δεύτερες κάλπες να διεκδικήσει κάτι πολύ περισσότερο. Και σε κάθε περίπτωση να καταγραφεί ως ο άλλος πόλος απέναντι στη ΝΔ είτε το νυν κυβερνών κόμμα έχει αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη είτε έναν από τους "δελφίνους" με πιθανότερο σήμερα τον Νίκο Δένδια.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που προφανώς πέτυχε πολλά στις 70 μέρες από την ίδρυσή του χρειάζεται αμέσως μετά τη συμπλήρωση των εκατό ημερών του, το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου δηλαδή, να πετύχει μια δεύτερη έκρηξη. Να μην μείνει στάσιμο ή να σημειώσει έστω και μικρή πτώση στις επόμενες δημοσκοπήσεις, που λογικά θα ξεκινήσουν φέτος ακόμα και πριν τη ...ΔΕΘ (5-13 Σεπτεμβρίου), όπως επιδιώκουν τόσο το Μαξίμου όσο και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι "αντι-Τσίπρα" δυνάμεις στο χώρο της αριστεράς, καθώς καθένας τους θέλει την ΕΛ.Α.Σ. καθηλωμένη για τους δικούς του λόγους. Το κόμμα Τσίπρα οφείλει μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου να αποκτήσει μια νέα δυναμική.

-Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο Αλ. Τσίπρας στη ΔΕΘ (πιθανότατα αμέσως μετά τον Κ. Μητσοτάκη ή, εναλλακτικά, μια δυο ημέρες πριν από αυτόν) θα αποτελέσει ένα βασικό κριτήριο για τη δυναμική του κόμματος το πρώτο δίμηνο του φθινοπώρου.

-Περισσότερο ρόλο όμως και από το πρόγραμμα θα παίξουν τα πολιτικά μηνύματα που θα αποστείλει με την ομιλία του και πιθανόν με συνέντευξή του (αν έχει συνέντευξη Τύπου, καθώς ως μη κοινοβουλευτικό κόμμα δεν εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα της ΔΕΘ). Μηνύματα για το ρόλο της χώρας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, τη στάση του απέναντι στους πολέμους και τις αναδιατάξεις των συσχετισμών στη ΝΑ Μεσόγειο,, το χώρο που θα καλύψει το κόμμα του στον πολιτική γεωγραφία της χώρας, αλλά και άλλα "ταπεινά" πράγματα, τι θα κάνει πχ με τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝέΑΡ που θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα του κοκ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Πρόκληση είναι η συγκρότηση των ψηφοδελτίων, πολύ περισσότερο που η ΕΛ.Α.Σ. δεν διαθέτει οργανώσεις και οι υποψήφιοι βουλευτές θα παίξουν σημαντικότατο ρόλο στη δύναμη του κόμματος. Ιδίως στην επαρχία, όπου η ΕΛ.Α.Σ. υστερεί του ΠΑΣΟΚ σε πολλές περιοχές τόσο σε πρόσωπα όσο και σε δυνάμεις, γιατί στα μεγάλα αστικά κέντρα οι πληροφορίες συγκλίνουν πως η ΕΛ.Α.Σ. θα έχει από αρκετά έως πολύ ισχυρά ψηφοδέλτια. Άρα τα ψηφοδέλτια θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να συγκροτηθούν το συντομότερο δυνατό και μάλιστα με ευρύτερα πρόσωπα.

-Το επικοινωνιακό επιτελείο, τα πρόσωπα δηλαδή που εκπροσωπούν την ΕΛ.Α.Σ. στα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα, χρειάζεται αναβάθμιση. Κάποια στελέχη δεν ανταποκρίνονται, πολύ περισσότερο που οι θέσεις του κόμματος είναι συγκεχυμένες, ενώ πρέπει να καταστεί σαφές πως το νέο κόμμα δεν χρειάζεται "αριστερή Βούλτεψη" ή "αριστερό Άδωνι". Προφανώς η διεύρυνση που αναμένεται θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

-Οι βουλευτές που θα θελήσουν να ενταχθούν στην ΕΛ.Α.Σ. είναι φανερό πως μέχρι τον Οκτώβριο το αργότερο θα πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους. Η διεύρυνση δεν μπορεί να καθυστερήσει πολύ.

-Η Αμαλίας δεν πρέπει να πέφτει στην παγίδα άλλων δυνάμεων του προοδευτικού χώρου και να έρχεται σε αντιπαράθεση μαζί τους. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, χρησιμοποίησε το μείζον θέμα των χρεών ΝΔ και Χαριλάου Τρικούπη για να στεγανοποιήσει κατά το δυνατόν το χώρο του. Αξίζει δε να σημειωθεί πως πρόσωπα του χώρου (πχ Διονύσης Τεμπονέρας, Νίκος Μπίστης κοκ) διαφωνούν με την αντιπαράθεση για το θέμα αυτό και γενικότερα με την αντιπαράθεση με κόμματα του προοδευτικού χώρου αν και η αλήθεια είναι πως η Αμαλίας δεν έχει μπει στον πειρασμό αυτό.

Οι πληροφορίες των "Παιχνιδιών Εξουσίας" επιμένουν πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει έτοιμες σειρά πρωτοβουλιών ώστε η ΕΛ.Α.Σ. να εμφανίσει μια "δεύτερη έκρηξη" το φθινόπωρο. Επί του θέματος η στήλη θα επανέλθει.