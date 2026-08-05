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Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ένα drone εντοπίσθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με «άγνωστο αντικείμενο» λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας, στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Ανόβερου όπου και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση του περιστατικού.

Η κατάσταση δεν έχει ακόμη αποσαφηνισθεί, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της αστυνομίας διαβεβαιώνοντας ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό ».

Η γερμανική αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι διενεργείται έρευνα για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίσθηκε στον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης του αεροδρόμιου της Λειψίας έπειτα από περιστατικό κατά τη διάρκεια της νύκτας που προκάλεσε προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων στο αεροδρόμιο.

NATO: Βρέθηκε drone κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος

Η κυκλοφορία των αεροπλάνων στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως μέχρι σήμερα.

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ένα drone εντοπίσθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας κατά τη διάρκεια της νύκτας.

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Το αεροδρόμιο της Λειψίας έχει κεντρικό ρόλο στην μεταφορά στρατιωτικού υλικού που προορίζονται κυρίως για τον γερμανικό στρατό και τους νατοϊκούς συμμάχους και χρησιμοποιείται επίσης ως βάση του στόλου της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας μεταφοράς φορτίων Antonov Airlines.

Το αεροδρόμιο στεγάζει επίσης το ευρωπαϊκό κέντρο διαλογής της DHL Express, θυγατρικής της γερμανικής ταχυδρομικής υπηρεσίας Deutsche Post.

Δύο περιστατικά ασφαλείας που αφορούν το αεροδρόμιο της Λειψίας έγιναν γνωστά τους τελευταίους μήνες.

Τον Ιούλιο 2024, δέμα ανεφλέγη στο κέντρο της DHL πριν από την αεροπορική του μεταφορά. Ο επικεφαλής των γερμανικών υπηρεσιών Πληροφοριών είχε τότε κατηγορήσει ανοικτά την Μόσχα για το περιστατικό.

Τον Σεπτέμβριο 2025, κινέζα υπήκοος καταδικάσθηκε για κατασκοπεία επειδή είχε διαβιβάσει προς πρώην συνεργάτη βουλευτή της άκρας δεξιάς πληροφορίες για πτήσεις, φορτία και επιβάτες του αεροδρομίου, κυρίως σε σύνδεση με μεταφορά στρατιωτικού υλικού και προσωπικού «που είχε σχέση με γερμανική εταιρεία όπλων».

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, dpa, ΑΠΕ