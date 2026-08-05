«Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής», τόνισε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Κλιμάκιο της ΕΛΑΣ, με επικεφαλής τον Γραμματέα του κόμματος, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, επισκέφτηκε σήμερα το Πόρτο Γερμενό και τις υπόλοιπες πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές.

«Εδώ στο Πόρτο Γερμενό που βρεθήκαμε με το κλιμάκιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, βλέπουμε η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, τεράστιες περιοχές», ανέφερε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης και πρόσθεσε:

«Δυστυχώς άλλη μια φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όλης της Ελλάδας. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής».

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