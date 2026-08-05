Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί σήμερα, στις 11:00, το Πόρτο Γερμενό που υπέστη καταστροφικές ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή.

Μετά τη χθεσινή του επίσκεψη σε πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί σήμερα, στις 11:00, το Πόρτο Γερμενό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσει αυτοψία στην περιοχή, ξεκινώντας από το λιμάνι του χωριού και στη συνέχεια θα μιλήσει με κατοίκους.

Χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε μεταξύ άλλων:

«Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Και δεν πρέπει να είναι άλλοθι για την εκάστοτε κυβέρνηση.

Γι’ αυτό, πρέπει να αξιολογήσουμε τι έχει συμβεί με τους πόρους του προγράμματος ΑΙΓΙΣ και του προγράμματος Antinero, πόσο βοηθούν τα εναέρια μέσα που νοικιάζουμε κάθε χρόνο, ποια είναι η επιχειρησιακή τους αξία και πώς έχουμε στηρίξει το Πυροσβεστικό Σώμα, που δίνει κάθε καλοκαίρι μια πολύ μεγάλη μάχη με τις φλόγες.

Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει στην κλιματική κρίση».