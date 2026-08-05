Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν μιλά μόνο για είσοδο των Δημοκρατών στη Βουλή, αλλά για… κυβέρνηση.

«Οι Δημοκράτες δεσμευόμαστε ότι στην επόμενη Βουλή, στην επόμενη κυβέρνηση, θα παλέψουμε να ξηλωθούν όλες οι ανεμογεννήτριες που έχουν μπει πάνω στα καμένα!», έγραψε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Το πρώτο μισό της πρότασης, περί επόμενης Βουλής, μπορεί να το συζητήσει κανείς. Οι δημοσκοπήσεις τοποθετούν τους «Δημοκράτες» σταθερά πέριξ της μονάδας, αλλά ας υποθέσουμε ότι θα καταφέρει να βρεθεί στη Βουλή. Δεν αποκλείεται.

Το δεύτερο μισό, όμως, περί «επόμενης κυβέρνησης», γεννά εύλογες απορίες. Πώς ακριβώς σκοπεύει να βρεθεί στην κυβέρνηση; Αυτοδύναμα, όπως φαντάζεται η Μαρία Καρυστιανού για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»; Μάλλον όχι.

Άρα μιλά για κυβέρνηση συνεργασίας. Και επειδή η ΕΛΑΣ έχει αποκλείσει δημόσια τις συνεργασίες και το ΠΑΣΟΚ απέχει αρκετά από τα ποσοστά που θα μπορούσε να το εντάξουν σε μια τέτοια συζήτηση, μένει μόνο η Νέα Δημοκρατία.

Ξέρει κάτι που εμείς οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε;

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Μ. Καλ.