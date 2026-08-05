Όλοι όμως είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας.

Τελευταία ημέρα σήμερα που λειτουργεί κανονικά το Μαξίμου. Από αύριο Πέμπτη μέχρι και τις 16 Αυγούστου η κυβέρνηση μπαίνει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς.

Από τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη μέχρι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Π. Μαρινάκη και τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου Γ. Ευθυμίου όλοι θα πάρουν δέκα ημέρες από την «σημαία» για να ξεκουραστούν.

Με την μόνη διαφορά ότι όλοι είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας. Ειδικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να πάει οδικώς διακοπές στην Πελοπόννησο. Ώστε αν συμβεί κάτι να μπορεί να επιστρέψει Αθήνα μέσα σε λίγες ώρες..

Εννοείται ότι όλοι κάνουν τον σταυρό τους να μην προκύψει κάτι απρόοπτο...

Λ.Ι.