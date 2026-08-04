Γιατί καλύπτει ένα μέτωπο ομίχλης το μέτωπο της φωτιάς;

Στο φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός. Όπως σημείωσε το καινούριο αυτό φαινόμενο εμφανίστηκε πάνω από το μέτωπο της φωτιάς το πρωί.

Πρόκειται για ένα πέπλο ομίχλης που επικάθεται πάνω από τον χώρο της πυρκαγιάς και προκαλείται όταν η θερμοκρασία του αέρα αυξάνεται με το ύψος αντί να μειώνεται.

Πρόκειται ουσιαστικά για την αντίστροφη κατάσταση από αυτή που συναντάμε συνήθως στην τροπόσφαιρα, όπου ο αέρας γίνεται ψυχρότερος όσο ανεβαίνουμε σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως τις πρωινές ώρες, λόγω της θερμοκρασιακής αναστροφής, ο καπνός και οι ατμοσφαιρικοί ρύποι τείνουν να εγκλωβίζονται κοντά στο έδαφος, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων και δυσμενέστερη ποιότητα αέρα, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην πυρκαγιά.

Όσο όμως ο ήλιος ανεβαίνει και θερμαίνεται το έδαφος, ενισχύεται η κατακόρυφη ανάμειξη της ατμόσφαιρας, γεγονός που επιτρέπει στον καπνό να διαχέεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο και αυτό να έχει σαν συνέπεια να αραιώνει σταδιακά.

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