Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, η φροντίδα του ενός γίνεται η δύναμη όλων.

Ένα κύμα αλληλεγγύης και έμπρακτης αγάπης κατακλύζει τις τελευταίες ημέρες το μέτωπο των πυρκαγιών, με τους πολίτες να στέκονται δίπλα στους ανθρώπους που δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση, πυροσβέστης που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή εκφράζει την βαθιά του ευγνωμοσύνη για την ανέλπιστη ανταπόκριση και τη συνεχή προσφορά.

«Η αγάπη, η αλληλεγγύη και η προσφορά σας ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Μέσα στις δύσκολες στιγμές αποδείξατε για ακόμη μία φορά πως όταν οι άνθρωποι ενώνονται, μπορούν να δώσουν δύναμη σε εμάς που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή.

Ως πυροσβέστης, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Κάθε μπουκάλι νερό, κάθε τρόφιμο, κάθε είδος πρώτης ανάγκης και κάθε μήνυμα συμπαράστασης μάς δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε.

Κάθε μπουκάλι νερό, κάθε τρόφιμο, κάθε είδος πρώτης ανάγκης και κάθε μήνυμα συμπαράστασης μάς δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε», σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική είναι η ηθική υποστήριξη που λαμβάνουν στο πεδίο.

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«Η μάχη δεν έχει τελειώσει»

Παρά τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, όμως, ο αγώνας στα μέτωπα παραμένει σκληρός και αδιάκοπος.

«Η μάχη, όμως, δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζουμε να δίνουμε μια άνιση μάχη απέναντι σε μια τεράστια πυρκαγιά, με μοναδικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού μας πλούτου.

Σας ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας. Η στήριξή σας είναι η δύναμή μας».

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