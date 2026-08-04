Το πλοίο «Minoan Pioneer» που ανήκει στην Modion Maritime Management SA δέχτηκε επίθεση ενώ έπλεε στην «απαγορευμένη» πλευρά του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ.

Ναυτικοί δίνουν μάχη την Τρίτη για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο (bulker) με σημαία Λιβερίας, όταν βλήμα έπληξε το μηχανοστάσιο ενώ το σκάφος έπλεε στην πλευρά του Ομάν στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Vanguard, ένας ναυτικός αναφέρθηκε ως αγνοούμενος μετά το χτύπημα που δέχθηκε το χωρητικότητας 93.300 dwt πλοίο «Minoan Pioneer» (κατασκευής 2011), περίπου 20 ναυτικά μίλια (37 χλμ.) βορειοανατολικά της Αλ Κασάμπ στο Ομάν, στην είσοδο του Στενού του Ορμούζ.

Δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν στην περιοχή ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ολική απώλεια ηλεκτρικής ισχύος (blackout) μετά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 10 μ.μ. UTC τη Δευτέρα.

Την επίθεση είχε νωρίτερα κοινοποιήσει η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, χωρίς να αναφέρει τραυματισμούς ή ζημιές.

{https://x.com/UK_MTO/status/2084425228793401786}