Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υποβολή των αιτήσεων μέσω ΟΠΣΥΔ θα ξεκινήσει η τελική φάση για την κάλυψη των 5.487 διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών.

Με το βλέμμα στραμμένο στην έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027 εκδόθηκαν σε ΦΕΚ οι δύο προσκλήσεις του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπουν τον διορισμό 5.487 εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, η κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία έχει ως εξής:

Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 2.403 θέσεις

Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 910 θέσεις

Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 92 θέσεις

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ): 309 θέσεις

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Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ): 1.303 θέσεις

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ: 470 θέσεις

Συνολικά, οι θέσεις που αφορούν εκπαιδευτικούς ανέρχονται σε 5.017, ενώ οι υπόλοιπες 470 θέσεις αφορούν μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Στα ΦΕΚ των προσκλήσεων αναγράφονται αναλυτικά οι θέσεις που διατίθενται προς διορισμό ανά κλάδο, ειδικότητα και περιοχή διορισμού.

Υποβολή αιτήσεων μέσω ΟΠΣΥΔ

Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ). Οι υποψήφιοι έχουν αποκλειστική προθεσμία έξι (6) ημερών, η οποία αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στο ΦΕΚ. Η αίτηση, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς κάνοντας εισαγωγή στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Οι υποψήφιοι θα εισέρχονται στην εφαρμογή με τους προσωπικούς τους κωδικούς και θα δηλώνουν τις περιοχές διορισμού που επιθυμούν. Η διαδικασία προβλέπει ότι οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές επιθυμούν, χωρίς περιορισμό στον αριθμό, με τη σειρά προτεραιότητας που οι ίδιοι επιλέγουν. Ο διορισμός θα πραγματοποιηθεί με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι, τις δηλώσεις προτίμησης περιοχών και τις διαθέσιμες οργανικές θέσεις ανά κλάδο και περιοχή. Η δήλωση περιοχής διορισμού υποβάλλεται με σειρά προτεραιότητας και είναι καθοριστική για την τοποθέτηση των υποψηφίων.

Δείτε το ΦΕΚ

Υποχρεώσεις νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 5 του ν. 4589/2019, όπως τροποποιήθηκε, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Κατά το διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει αλλαγή τοποθέτησης, όπως απόσπαση ή μετάθεση, εκτός των ειδικών εξαιρέσεων που προβλέπει η νομοθεσία. Ειδικά για όσους διοριστούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) ισχύει επιπλέον υποχρέωση υπηρεσίας στην ΕΑΕ για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Εξαιρούνται, υπό προϋποθέσεις, εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης ή διαθέτουν οι ίδιοι, οι σύζυγοί τους ή τα τέκνα τους συγκεκριμένα ποσοστά αναπηρίας, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από το ΚΕΠΑ.

Ποιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του ν. 3528/2007. Ειδικότερα, δεν διορίζονται όσοι έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή για συγκεκριμένα σοβαρά πλημμελήματα που προβλέπει ο νόμος, είναι υπόδικοι για αδικήματα που δημιουργούν κώλυμα διορισμού, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα,

τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. Επίσης, δεν μπορούν να διοριστούν όσοι έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή φορέα του Δημοσίου λόγω οριστικής παύσης ή καταγγελίας σύμβασης για σπουδαίο λόγο που οφείλεται σε υπαιτιότητά τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη πενταετία.

Περιπτώσεις που απαιτούν παραίτηση πριν την ανάληψη υπηρεσίας

Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα αίτησης αλλά διατηρούν συγκεκριμένες ιδιότητες δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία εάν δεν τις άρουν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται όσοι συμμετέχουν σε εμπορικές εταιρείες ή έχουν εμπορική ιδιότητα, όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα, όσοι εργάζονται με πλήρες ωράριο στο Δημόσιο ή σε κρατικά νομικά πρόσωπα,

ιδιοκτήτες ή εκπαιδευτικοί φροντιστηρίων, εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας. Οι τελευταίοι οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τη νόμιμη διαδικασία παραίτησής τους από την υπηρεσία του εξωτερικού πριν από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού τους στην Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υποβολή των αιτήσεων μέσω ΟΠΣΥΔ θα ξεκινήσει η τελική φάση για την κάλυψη των 5.487 μόνιμων θέσεων στην εκπαίδευση.

Διορισμός 5.017 εκπαιδευτικών

Η πρώτη πρόσκληση αφορά τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των κλάδων που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Β’ των προκηρύξεων 3ΕΑ/2025 και 4ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ, καθώς και τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α’ των προκηρύξεων 1ΓΕ/2023, 2ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2024 του ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό στις διαθέσιμες οργανικές θέσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διορισμός 470 μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Η δεύτερη πρόσκληση αφορά τα υποψήφια μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των κλάδων:

ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου,

ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων,

ΠΕ23 Ψυχολόγων,

ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών,

ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών,

ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών,

ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών,

καθώς και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01, που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων 1ΕΑ/2025 και 2ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ. Οι διορισμοί θα πραγματοποιηθούν με βάση τη σειρά κατάταξης στους τελικούς πίνακες, τις δηλωθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων και τις διαθέσιμες οργανικές θέσεις ανά περιοχή.

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2026 ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

Κατηγορία Θέσεις Ειδική Αγωγή 1.612 Γενική Εκπαίδευση 3.313 Μουσικά Σχολεία ΠΕ79.01 92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 5.017

Κλάδος Ειδικότητα Α/θμια Β/θμια Σύνολο ΠΕ01 Θεολόγοι – 52 52 ΠΕ02 Φιλόλογοι – 162 162 ΠΕ03 Μαθηματικοί – 22 22 ΠΕ04.01 Φυσικοί – 23 23 ΠΕ04.02 Χημικοί – 16 16 ΠΕ04.04 Βιολόγοι – 32 32 ΠΕ04.05 Γεωλόγοι – 6 6 ΠΕ05 Γαλλικής 35 19 54 ΠΕ06 Αγγλικής 115 23 138 ΠΕ07 Γερμανικής 10 – 10 ΠΕ08 Καλλιτεχνικών 22 24 46 ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 84 13 97 ΠΕ33 ΜΙΘΕ – 8 8 ΠΕ60 Νηπιαγωγοί 439 – 439 ΠΕ70 Δάσκαλοι 1.646 – 1.646 ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών – 8 8 ΠΕ79.01 Μουσικής 18 27 45 ΠΕ80 Οικονομίας – 137 137 ΠΕ81 Πολ. Μηχανικοί – 19 19 ΠΕ82 Μηχανολόγοι – 62 62 ΠΕ83 Ηλεκτρολόγοι – 44 44 ΠΕ84 Ηλεκτρονικών – 22 22 ΠΕ85 Χημικοί Μηχανικοί – 10 10 ΠΕ86 Πληροφορικής 30 12 42 ΠΕ87.01 Ιατρικής – 22 22 ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής – 32 32 ΠΕ87.03 Αισθητικής – 19 19 ΠΕ87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων – 7 7 ΠΕ87.05 Οδοντοτεχνικής – 2 2 ΠΕ87.07 Ραδιολογίας – 1 1 ΠΕ87.08 Φυσιοθεραπείας – 9 9 ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων – 11 11 ΠΕ87.10 Δημόσιας Υγιεινής – 2 2 ΠΕ88.01 Γεωπόνοι – 22 22 ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής – 7 7 ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής – 1 1 ΠΕ88.04 Διατροφής – 3 3 ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος – 3 3 ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών – 11 11 ΠΕ89.02 Σχεδιασμού/Παραγωγής Προϊόντων – 2 2 ΠΕ90 Ναυτικών Μαθημάτων – 7 7 ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών 3 – 3 ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης 1 – 1 ΤΕ01.19 Κομμωτικής – 5 5 ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι – 3 3 ΣΥΝΟΛΟ 2.403 910 3.313