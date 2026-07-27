Η κατανομή ανά ειδικότητα 5.487 νέων διορισμών εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2026-2027.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται η κατανομή των 5.487 κενών οργανικών θέσεων που θα καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, καθώς και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), για το σχολικό έτος 2025-2026. Η απόφαση αφορά την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του ν. 4589/2019.

Από τις συνολικά 5.487 θέσεις, οι 2.403 αφορούν τη γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με τους δασκάλους (ΠΕ70) να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των διορισμών με 1.646 θέσεις, ενώ προβλέπονται ακόμη 439 θέσεις για νηπιαγωγούς και 115 για εκπαιδευτικούς Αγγλικής. Στη γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατανέμονται 910 θέσεις. Οι περισσότερες αφορούν φιλολόγους (162), οικονομολόγους (137), μηχανολόγους (62), θεολόγους (52), ηλεκτρολόγους (44) και βιολόγους (32), ενώ προβλέπονται διορισμοί σε δεκάδες ακόμη ειδικότητες της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, προβλέπονται 92 διορισμοί σε μουσικές ειδικεύσεις για τα Μουσικά Σχολεία, με τις περισσότερες θέσεις να αφορούν πιάνο, ευρωπαϊκά κρουστά, φλάουτο, λαούτο και βιολοντσέλο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην Ειδική Αγωγή. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατανέμονται 309 θέσεις, κυρίως για δασκάλους και νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής, ενώ στη Δευτεροβάθμια προβλέπονται 1.303 θέσεις. Οι μεγαλύτερες κατανομές αφορούν μαθηματικούς (554), φιλολόγους (190), φυσικούς (162), χημικούς (61) και γεωπόνους (39).

Επιπλέον, διατίθενται 470 θέσεις για το Ειδικό Εκπαιδευτικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Από αυτές, 160 αφορούν ψυχολόγους, άλλες 160 κοινωνικούς λειτουργούς, 45 εργοθεραπευτές, 40 θεραπευτές λόγου, 30 θέσεις ειδικού βοηθητικού προσωπικού και οι υπόλοιπες επαγγελματικούς συμβούλους, φυσιοθεραπευτές και σχολικούς νοσηλευτές.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει επίσης ότι, εφόσον μετά την ολοκλήρωση των διορισμών στον κλάδο ΠΕ79.01 παραμείνουν κενές θέσεις μουσικής, θα μπορούν να καλυφθούν από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ16.

