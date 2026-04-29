Σύμφωνα με την υπουργό, η επιλογή του νομοθέτη να δώσει προβάδισμα στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία και τα ακαδημαϊκά προσόντα έναντι του αριθμού των τέκνων είναι συνειδητή.

Σαφές μήνυμα ότι δεν προβλέπεται ειδική προτεραιότητα διορισμού για πολύτεκνους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, ούτε αυξημένη μοριοδότηση λόγω αριθμού τέκνων, έστειλε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση.

Σύμφωνα με την επίσημη απάντηση της υπουργού Παιδείας σε ερώτηση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτεται το αίτημα για αύξηση της μοριοδότησης ανά προστατευόμενο τέκνο και ξεχωριστή διαδικασία διορισμού για πολύτεκνους εκπαιδευτικούς. Όπως επισημαίνεται, το ισχύον σύστημα διορισμών (ν. 4589/2019) βασίζεται κυρίως σε δύο άξονες: την εκπαιδευτική προϋπηρεσία και τα ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για την επιλογή εκπαιδευτικών με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία.

Το ισχύον σύστημα μοριοδότησης

Στο πλαίσιο του νόμου, η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

1 μόριο ανά μήνα προϋπηρεσίας (έως 120 μόρια συνολικά)'

έως 120 μόρια για ακαδημαϊκούς τίτλους

40 μόρια για αναπηρία 50% και άνω (υποψηφίου ή οικογένειας, υπό προϋποθέσεις)

3 μόρια για κάθε τέκνο

7 μόρια για ξένη γλώσσα

4 μόρια για πιστοποίηση Η/Υ

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι η οικογενειακή κατάσταση λαμβάνεται ήδη υπόψη ως κοινωνικό κριτήριο, ωστόσο δεν μπορεί να υπερισχύει έναντι της προϋπηρεσίας και των προσόντων καθώς αυτά εξασφαλίζουν την επιλογή καταρτισμένου προσωπικού για τη δημόσια εκπαίδευση. Παράλληλα, τονίζεται ότι η μοριοδότηση των τέκνων εντάσσεται ήδη στα κοινωνικά κριτήρια και αποτελεί έμμεση μορφή στήριξης της οικογένειας και αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος.

Πααράλληλα, το Υπουργείο επικαλείται και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (αποφάσεις 407–409/2023), σύμφωνα με την οποία το ισχύον σύστημα επιλογής εκπαιδευτικών είναι συνταγματικό. Το ΣτΕ έχει κρίνει ότι η προϋπηρεσία και τα ακαδημαϊκά προσόντα μπορούν να αποτελούν τα βασικά κριτήρια επιλογής, τα κοινωνικά κριτήρια, όπως ο αριθμός τέκνων, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη επικουρικά και ότι η Πολιτεία έχει ευρύ περιθώριο να καθορίζει τον τρόπο στήριξης των πολυτέκνων χωρίς να αναιρεί την αξιοκρατία.