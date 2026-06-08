Ερώτηση 1η

Επιλέξτε την απάντηση (Α, Β, Γ Δ, Ε) που αντικαθιστά το ερωτηματικό:

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Πάμε στο πρώτο σχήμα και μετά στο δεύτερο για να δούμε τι αλλάζει. Παρατηρούμε ότι τα μαύρα τρίγωνα που βρίσκονται πάνω και κάτω μετακινούνται. Το πάνω αριστερόστροφα και το κάτω δεξιόστροφα. Μόλις φτάνουν στην απέναντι γωνία τότε ενεργοποιούνται τα τρίγωνα που βρίσκονται εκεί και μετακινούνται και τα δύο μαζί. Το αριστερό αριστερόστροφα και το δεξί δεξιόστροφα. Μέχρι να ξανασυναντηθούν πάλι και να ενεργοποιηθούν τα άλλα μαύρα τρίγωνα. Η σωστή απάντηση κρύβεται επομένως πίσω από την επιλογή Β.

Ερώτηση 2η

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Επιλέξτε την απάντηση (Α, Β, Γ Δ, Ε) που αντικαθιστά το ερωτηματικό:

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Εδώ οι κανόνες είναι τρεις. Βασικά σκεφτόμαστε όπως ένα ρολόι. Ωστόσο, υπάρχει ένα τρικ. Όταν ο κύκλος στη μέση είναι γκρι τότε έχουμε παρά κάτι. Ενώ όταν είναι μαύρος ο κύκλος τότε έχουμε και κάτι. Επίσης, για να βρούμε το παρά και το και θα πρέπει να μετρήσουμε τις πλευρές του εσωτερικού σχήματος όπου η κάθε πλευρά του κάθε σχήματος μας δίνει 5 λεπτά. Επομένως, στο πρώτο σχήμα είναι παρά είκοσι. Στο δεύτερο σχήμα είναι και πέντε. Στο τρίτο σχήμα είναι παρά τέταρτο. Στο τέταρτο σχήμα είναι και είκοσι πέντε. Στο πέμπτο σχήμα είναι παρά είκοσι. Και πάμε να βρούμε το μοτίβο αυτό στις απαντήσεις. Η σωστή απάντηση κρύβεται πίσω από την επιλογή Α όπου οι πλευρές ξεπέρασαν τη μισή ώρα και πήγε παρά είκοσι.

Ερώτηση 3η

Επιλέξτε την απάντηση (α, β, γ, δ, ε) που αντικαθιστά το ερωτηματικό:

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Το σχήμα μετακινείται κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα και ο ρόμβος αριστερόστροφα αφού μένει για ένα βήμα στην ίδια θέση, αλλάζοντας χρώμα. Η σωστή απάντηση κρύβεται πίσω από την επιλογή Ε.

Ερώτηση 4η

Επιλέξτε την απάντηση (Α, Β, Γ Δ, Ε) που αντικαθιστά το ερωτηματικό:

Η λογική που κρύβεται πίσω από την απάντηση: Εδώ έχουμε μέσα σε κάθε κύκλο ένα σχήμα και κύκλους λευκούς και μαύρους. Κάπως όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Πράγματι, αν παρατηρήσουμε στον πρώτο κύκλο οι μαύροι κύκλοι είναι όσες και οι πλευρές του σχήματος. Πάμε δεύτερο κύκλο στη σειρά και παρατηρούμε ότι οι λευκοί κύκλοι είναι τώρα όσοι και οι πλευρές του σχήματος. Μετά ο μαύρος κύκλος υποδεικνύει τη μία πλευρά του κυκλικού σχήματος. Οπότε στο ερωτηματικό, αναζητούμε ένα σχήμα όπου οι λευκοί κύκλοι θα μετρούν τις πλευρές του. Η απάντηση που κρύβεται πίσω από αυτό το μοτίβο είναι η επιλογή Γ.