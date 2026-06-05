Η στροφή στις ψηφιακές εξετάσεις δεξιοτήτων καταργεί την παραδοσιακή αποστήθιση και εστιάζει στη λογική κρίση. Οι επιτυχόντες θα ενταχθούν σε μια κεντρική δεξαμενή, διεκδικώντας μόνιμες θέσεις εργασίας μέσω στοχευμένων προκηρύξεων με βάση τις προτιμήσεις και τα επιπλέον προσόντα τους.

Κρατώντας στην άκρη όλες τις θεωρίες και τα σενάρια, αν απομονώσουμε καθαρά τις επίσημες ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ και τις τοποθετήσεις του Προέδρου του, η κατεύθυνση για τον 3ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό (που δρομολογείται για το 2027) είναι ξεκάθαρη.

Η Ανεξάρτητη Αρχή μετατοπίζει συνειδητά το βάρος περισσότερο στις δεξιότητες και λιγότερο στην αποστήθιση γνώσεων. Στο κομμάτι των συλλογισμών και των δεξιοτήτων, το πλάνο διαμορφώνεται γύρω από τρεις συγκεκριμένους άξονες:

1.Παραγωγικός Συλλογισμός (deductive reasoning)

Ξέχνα τις γενικές ερωτήσεις κρίσεως. Ο ΑΣΕΠ εδώ εστιάζει πλέον σε ασκήσεις χρονοπρογραμματισμού, διαχείρισης περιορισμών και λογικής ακολουθίας.

Σου δίνεται ένα σενάριο με συγκεκριμένους κανόνες και περιορισμούς (π.χ. «Η διαδικασία Α πρέπει να γίνει πριν τη Β», ή «Η εργασία Γ δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη Δ», «Ο υπάλληλος Χ εργάζεται μόνο συγκεκριμένες ώρες»).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Εδώ, καλούμαστε να βρούμε το μοναδικό έγκυρο χρονοδιάγραμμα ή την ορθή σειρά ενεργειών βάσει αυτών των κανόνων. Πρόκειται δηλαδή για καθαρή λογική και ανάλυση δεδομένων.





2.Επαγωγικός Συλλογισμός (inductive reasoning)

Εδώ εξετάζεται η ικανότητα να αναγνωρίζει ο υποψήφιος μοτίβα και κανόνες μέσα από αφηρημένες πληροφορίες. Περιλαμβάνει κυρίως αφηρημένα σχήματα, γραμμές, γεωμετρικές μεταβολές και ακολουθίες.

Πρέπει να εντοπιστεί τη λογική που συνδέει τα σχήματα μεταξύ τους και να βρεθεί ποιο είναι το επόμενο σχήμα που συμπληρώνει σωστά το μοτίβο.

3.Δοκιμασία Εργασιακής Συμπεριφοράς (situational judgement)

Αυτό είναι το «κλειδί» του νέου σχεδιασμού για το προφίλ του σύγχρονου δημόσιου υπαλλήλου, το οποίο συνδέεται άμεσα με το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων (ν.4940/2022).

Εδώ έχουμε σενάρια εργασιακών προβλημάτων ή διλημμάτων που μπορεί να προκύψουν σε ένα εργασιακό χώρο (π.χ. διαχείριση ενός θυμωμένου πολίτη, διαφωνία με συνάδελφο, ιεράρχηση επειγουσών εργασιών).

Στον 2ο Πανελλήνιο Γραπτό παρουσιάζεται η δοκιμασία αυτή με τη μορφή «τριάδων» όπου ο υποψήφιος επιλέγει τις δύο δηλώσεις που τον περιγράφουν καλύτερα, ενώ στον 1ο Πανελλήνιο Γραπτό παρουσιάστηκε με σενάρια πολλαπλής επιλογής, όπου ο υποψήφιος είχε κληθεί να επιλέξει την πιο αποτελεσματική αντίδραση στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Πλέον, ο διαγωνισμός γίνεται αμιγώς ηλεκτρονικά (computer adaptive testing), σε δύο σημεία Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στις «Γενικές Γνώσεις» ο ΑΣΕΠ δημοσίευσε και εμπλούτισε μια συγκεκριμένη Τράπεζα Θεμάτων (με περίπου 2.000 ερωτήσεις) ώστε οι υποψήφιοι να ξέρουν ακριβώς τι θα αντιμετωπίσουν, για τις δεξιότητες και τους συλλογισμούς δεν υπάρχει έτοιμη τράπεζα απαντήσεων, μόνο παραδείγματα έχουν δοθεί. Στη δοκιμασία των συλλογισμών, η βαθμολογία κρίνεται αποκλειστικά από την εξάσκηση του υποψηφίου στον τρόπο σκέψης, τη διαχείριση χρόνου και τη λογική ανάλυση.



Αφότου ολοκληρωθούν οι εξετάσεις του γραπτού διαγωνισμού, η διαδικασία περνάει σε συγκεκριμένα θεσμικά στάδια, τα οποία ορίζονται αυστηρά από το πλαίσιο του ΑΣΕΠ.

Η φιλοσοφία του ΑΣΕΠ είναι να μετατρέψει τον γραπτό διαγωνισμό σε μια διαρκή «δεξαμενή» από την οποία το δημόσιο θα αντλεί προσωπικό γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να οργανώνει νέες εξετάσεις από το μηδέν για κάθε μεμονωμένη ανάγκη. Η «δεξαμενή» μένει ανοιχτή μέχρι τον επόμενο γραπτό πανελλήνιο.

Το πρώτο μεγάλο ορόσημο μετά τις εξετάσεις είναι η έκδοση των βαθμολογιών. Επειδή η διαδικασία γίνεται ψηφιακά, τα γραπτά διορθώνονται αυτόματα και το ΑΣΕΠ δημοσιεύει έναν κεντρικό πίνακα κατάταξης ανά κατηγορία εκπαίδευσης. Σε αυτόν τον πίνακα μπαίνουν όσοι έχουν πιάσει τη βάση που ορίζει ο νόμος. Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι η επιτυχία στον γραπτό διαγωνισμό δεν ισοδυναμεί με άμεσο διορισμό, αλλά αποτελεί το απαραίτητο «εισιτήριο» για το επόμενο στάδιο.

Το δεύτερο στάδιο ξεκινά όταν τα Υπουργεία και οι δημόσιοι φορείς στέλνουν τις ανάγκες τους στο ΑΣΕΠ. Τότε η Αρχή εκδίδει ειδικές προκηρύξεις θέσεων (τις λεγόμενες Β’ φάσεις), στις οποίες δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά και μόνο οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού. Σε αυτό το σημείο, οι υποψήφιοι μπαίνουν στην πλατφόρμα και δηλώνουν ποιες συγκεκριμένες θέσεις, σε ποιες πόλεις και σε ποιους φορείς επιθυμούν, βάζοντάς τις σε σειρά προτίμησης.

Κατά τη δήλωση των θέσεων, η αρχική βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού «παντρεύεται» με τα επιπλέον τυπικά προσόντα του κάθε υποψηφίου. Εκεί είναι που προστίθενται επιπλέον μόρια για όσους διαθέτουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά, δεύτερο πτυχίο, άριστη γνώση ξένων γλωσσών ή αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο. Επίσης, εφαρμόζεται και το κριτήριο της εντοπιότητας για θέσεις σε παραμεθόριες ή νησιωτικές περιοχές, δίνοντας προβάδισμα στους μόνιμους κατοίκους.

Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών από το ΑΣΕΠ και την έκδοση των προσωρινών πινάκων διοριστέων. Ακολουθεί ένα δεκαήμερο ενστάσεων, ώστε να διορθωθούν τυχόν λάθη στην καταμέτρηση των μορίων, και αμέσως μετά δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες στο ΦΕΚ. Από εκεί και πέρα, οι φορείς αναλαμβάνουν να καλέσουν τους επιτυχόντες για τον τυπικό έλεγχο εγγράφων (ποινικό μητρώο, πιστοποιητικά υγείας) και την τελική ορκωμοσία, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο που, με το νέο σύστημα, επιδιώκεται να κρατάει λίγους μήνες αντί για χρόνια.

Για όλα τα παραπάνω θα δίνεται συνέχεια από τη στήλη μας περιεχόμενο για μελέτη καθώς και σημειώσεις και πολλά παραδείγματα προκειμένου να προετοιμαστείτε κατάλληλα για τις εξετάσεις αυτές.