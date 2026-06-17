Ο Δένδιας είδε από κοντά την τεχνολογία που έσωσε το αμερικανικό πλήρωμα του ελικοπτέρου Apache που κατέπεσε στον Περσικό Κόλπο.

Τις εγκαταστάσεις αμερικανικής εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας στο Όστιν του Τέξας επισκέφθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρεία έχει κατασκευάσει το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το οποίο συμμετείχε πρόσφατα στη διάσωση του πληρώματος ελικοπτέρου Apache που κατέπεσε στον Περσικό Κόλπο.

Ο κ. Δένδιας ενημερώθηκε για τις δυνατότητες και τις επιχειρησιακές εφαρμογές των σύγχρονων μη επανδρωμένων συστημάτων, τα οποία αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στις αποστολές έρευνας και διάσωσης. Η επίσκεψη εντάσσεται στο ευρύτερο ενδιαφέρον για τις τεχνολογίες αιχμής που διαμορφώνουν το μέλλον της άμυνας και της ασφάλειας.

H ανάρτηση Δένδια

Eπισκέφθηκα στο #Austin τις εγκαταστάσεις της εταιρείας που κατασκεύασε το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το οποίο διέσωσε, πριν από λίγες ημέρες, το πλήρωμα του ελικοπτέρου Apache που κατέπεσε στον Περσικό Κόλπο.

#USA #Texas

{https://x.com/nikosdendias/status/2067281891384844410?s=48&t=dJFRW3Ar5JDE5D2u7yu5MQ}