Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Ιουνίου 2026

Από σήμερα, ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πλήρωση 4.747 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σε φορείς του Δημοσίου.

Η προκήρυξη αποτελεί το Β΄ Στάδιο του δεύτερου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (1Γ/2025) και απευθύνεται αποκλειστικά στους επιτυχόντες και συμμετέχοντες που περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες κατάταξης.

Σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Ιουνίου 2026, στις 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας του ΑΣΕΠ, δηλώνοντας τις θέσεις προτίμησής τους σύμφωνα με τα προσόντα και τις ειδικότητές τους.

Η προκήρυξη 2ΓΒ/2026 θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες διαδικασίες προσλήψεων της χρονιάς, καθώς καλύπτει δεκάδες ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, οργανισμούς και λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους της προκήρυξης πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, καθώς η σωστή δήλωση κωδικών θέσεων, τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

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