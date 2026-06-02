Τα θέματα που ακολουθούν έχουν τεθεί σε όλους τους προηγούμενους διαγωνισμούς της ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων και αποτελούν πολύτιμο εργαλείο προετοιμασίας. Μέσα από 99 πραγματικές ερωτήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία των εξετάσεων και να αξιολογήσουν το επίπεδο των γνώσεων τους.

Συγκέντρωσα για εσάς όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν στους πέντε εισαγωγικούς διαγωνισμούς της ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων και αφορούν στις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021).

Από τη μελέτη και την επίλυση των ερωτημάτων αυτών προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα:

Α) καμία διάταξη δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα, καθώς οι εξεταστές έχουν αντλήσει θέματα από ολόκληρο σχεδόν το εύρος του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων,

Β) ορισμένες διατάξεις εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και φαίνεται να αποτελούν «αγαπημένες» επιλογές των εξεταστών, ενδεικτικά, το άρθρο 89 (9 φορές), το άρθρο 7 (8 φορές), το άρθρο 118 (3 φορές), το άρθρο 88 (5 φορές), το άρθρο 166 (6 φορές), το άρθρο 178 (5 φορές), το άρθρο 3 (3 φορές), το άρθρο 13 (6 φορές), το άρθρο 113 (4 φορές), το άρθρο 123 (3 φορές) και το άρθρο 149 (4 φορές).

Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις έχουν διατυπωθεί με βάση το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο διεξαγωγής κάθε διαγωνισμού. Πρόκειται για ενδεικτικές απαντήσεις, καθώς η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών δεν δημοσιεύει επίσημο πίνακα απαντήσεων μαζί με τα θέματα των εξετάσεων.

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 7 παρ. 1β ν.4798/2021) «Όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή με απευθείας κλήση για κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα της περ. α) μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες επιλογής, αλλά δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι, εάν κατά τον χρόνο διορισμού δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 3 παρ. 2 ν.4798/2021) «Οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επιτρέπεται να διορίζονται σε θέσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 45 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις ειδικές για αυτούς διατάξεις»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 7 παρ. 1γ) ν.4798/2021) «1. Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι […] γ) Όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας, διάρκειας μεγαλύτερης από ένα (1) έτος, για έγκλημα που έχει τελεστεί με δόλο»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 3 παρ. 3 ν. 4798/2021) «Ο διορισμός πολιτών κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 13 παρ. 1&3 ν.4798/2021) «1. Η πράξη διορισμού κοινοποιείται στον διοριζόμενο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. […] 3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 1, η πράξη διορισμού θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση και από την επόμενη αρχίζει τριακονθήμερη προθεσμία για ορκωμοσία του διοριζόμενου και ανάληψη υπηρεσίας»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 17 παρ. 3 ν.4798/2021) «επιτρέπεται επίσης ο αναδιορισμός δικαστικού υπαλλήλου, του οποίου ανακλήθηκε ο διορισμός για παράβαση των περ. α) ή β) του άρθρου 7, εφόσον μετά την ανάκληση ο υπάλληλος αυτός απαλλάχτηκε από την κατηγορία με αμετάκλητη απόφαση ή με αμετάκλητο βούλευμα. Ο αναδιορισμός […] υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από τότε που καθίσταται αμετάκλητη η απόφαση του δικαστηρίου ή το βούλευμα και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. γ) της παρ.1»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 20 παρ. 2 & 166 παρ. 1στ) ν. 4798/2021) «Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ, Γ, Β και Α, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ και ανώτερος ο Α.΄[…] στ) ο υποβιβασμός έως δύο (2) βαθμούς, όχι όμως κάτω από τον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 20»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 88 παρ. 1 ν.4798/2021) «Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του ΣτΕ, του ΑΠ και του ΕΣ αποφασίζει σε πρώτο βαθμό για τη μονιμοποίηση και την παύση των δικαστικών υπαλλήλων του αντίστοιχου δικαστηρίου για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, ασθένεια, αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια» + Άρθρο 133 παρ. 13 ν.4798/2021 «εφόσον ο υπάλληλος κριθεί ανεπαρκής σε μία ή περισσότερες κατηγορίες κριτηρίων επί τρεις (3) συνεχόμενες αξιολογήσεις, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία της παρ. 12»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 87 παρ. 1 & 6 ν.4798/2021) «Τα δικαστικά συμβούλια επιλαμβάνονται ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Για τη συζήτηση των υποθέσεων των δικαστικών συμβουλίων καλούνται υποχρεωτικά οι εκπρόσωποι των δικαστικών υπαλλήλων. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις των πρωτοβάθμιων δικαστικών συμβουλίων δεν απαγγέλλονται σε δημόσια συνεδρίαση» + άρθρο 89 παρ. 3 ΚΔΥ «Δικαστικός υπάλληλος που κρίθηκε δυσμενώς δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης ή γνωμοδότησης του πρωτοβάθμιου συμβουλίου»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 85 παρ. 2Α ν. 4798/2021) «το υπηρεσιακό συμβούλιο εφετείου συγκροτείται από τον νεότερο πρόεδρο εφετών ως πρόεδρο, έναν εφέτη, έναν αντιεισαγγελέα εφετών και δύο δικαστικούς υπαλλήλους ως μέλη»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 88 παρ. 4γ) ν. 4798/2021) «Στην αρμοδιότητα του πενταμελούς υπηρεσιακού του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται γ) η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. β»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 92 παρ. 4 ν.4798/2021) «οι αποφάσεις της υπηρεσιακής συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ΄ παρόντων μελών της»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 85 παρ. 3β ν. 4798/2021) «το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του Αρείου Πάγου συγκροτείται από τον νεότερο Αντιπρόεδρο ως πρόεδρο, έναν (1) Αρεοπαγίτη, έναν (1) Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δύο (2) δικαστικούς υπαλλήλους ως μέλη»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 94 παρ. 2 ν.4798/2021) «η συμμετοχή των υπαλλήλων στην πολιτική ζωή της χώρας επιτρέπεται»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 113 ν.4798/2021) «… ο δικαστικός υπάλληλος συμμορφώνεται προς τις εντολές των προϊσταμένων του. Αν θεωρεί παράνομη την εντολή προϊσταμένου, πριν την εκτελέσει, αναφέρει εγγράφως στον προϊστάμενό του την αντίθετη γνώμη του και υποχρεούται να εκτελέσει την εντολή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 114 ν.4798/2021) ««…ο δικαστικός υπάλληλος συμπεριφέρεται με ευπρέπεια τόσο εντός όσο και εκτός της υπηρεσίας και έχει παράσταση ανάλογη της ιδιότητας του» Άρθρο 115 παρ. 1 ΚΔΥ (εχεμύθεια) «ο δικαστικός υπάλληλος τηρεί εχεμύθεια για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεσμεύεται από το δικαστικό απόρρητο για τις διαδικαστικές πράξεις στις οποίες συμμετέχει»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 120 παρ. 2 ν.4798/2021) «η ιδιότητα του δικαστικού υπαλλήλου είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του δικηγόρου»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 123 παρ. 1 ν.4798/2021) «Ο δικαστικός υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε θετική ζημία την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαριά αμέλεια. Ευθύνεται για τις αποζημιώσεις τις οποίες κατέβαλε το Δημόσιο σε τρίτους για βλάβη από παράνομη πράξη ή παράλειψη του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια. Ο δικαστικός υπάλληλος δεν ευθύνεται έναντι των τρίτων για τις πιο πάνω πράξεις ή παραλείψεις του»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 123 παρ. 3 ν.4798/2021) «Αν πρόκειται για αποζημίωση την οποία κατέβαλε το Δημόσιο σε τρίτους για βλάβη από παράνομη πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου, η αξίωση καταλογισμού παραγράφεται μετά 5ετία από την κοινοποίηση της αμετάκλητης απόφασης στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 119 παρ. 2 ν.4798/2021) «Ο δικαστικός υπάλληλος επιτρέπεται να συμμετέχει σε συνεταιρισμό ή στη διοίκησή του, ύστερα από άδεια που χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 118»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 113 παρ. 4&5 ν.4798/2021) «5.ο δικαστικός υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνταξη έγγραφο για θέμα της αρμοδιότητάς του, εφόσον διαταχθεί γι’ αυτό από προϊστάμενό του. Αν διαφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου, εφαρμόζεται η παρ. 4» «4.[…] διατυπώνει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του στο σχέδιο του εγγράφου[…]»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 122 παρ. 1 ν.4798/2021) «Ο δικαστικός υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατομικώς είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου, να αναλαμβάνει την επίλυση ζητήματος ή να συμπράττει στην έκδοση πράξεων, αν έχει συμφέρον ο ίδιος ή ο σύζυγος, το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης ή συγγενής του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τον τρίτο βαθμό ή αν αφορούν σε πρόσωπο με το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή εχθρός»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 123 παρ. 1 ν.4798/2021) «ο δικαστικός υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε θετική ζημία την οποία προξένησε σε αυτό από δόλο ή βαριά αμέλεια»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 107 παρ. 8 ν.4798/2021) «δικαστικός υπάλληλος, ο οποίος ανταποκρίνεται στην πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία ή σε διαδικασία παροχής αιμοπεταλίων, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας […]»

Ενδεικτική απάντηση: Δ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 113 παρ. 3 ν.4798/2021) «αν η εντολή είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα, ο δικαστικός υπάλληλος δεν την εκτελεί και αναφέρει τους λόγους χωρίς αναβολή στον προϊστάμενο που έδωσε την εντολή»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 118 παρ. 3 ν.4798/2021) «απαγορεύεται στον δικαστικό υπάλληλο κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 121 παρ. 1 & 2 ν.4798/2021) «απαγορεύεται ο διορισμός δικαστικών υπαλλήλων με οποιαδήποτε έννομη θέση σε άλλη θέση .. Γ) οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού…» «δικαστικός υπάλληλος που κατά παράβαση της παρ. 1 διορίστηκε σε άλλη θέση και αποδέχτηκε τον διορισμό του, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την πρώτη θέση»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 94 παρ. 3 ν.4798/2021) «οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν εκδηλώνουν ή διαδίδουν τις πολιτικές […] τους πεποιθήσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητάς τους»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 132 παρ. 6 ν.4798/2021) «Η ένσταση, η οποία περιλαμβάνει επί ποινή απαραδέκτου αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του, ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης στον υπάλληλο.»