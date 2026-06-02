Ο A$AP Rocky έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Οκτώβριο.

Ο A$AP Rocky, ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης hip hop σκηνής, φέρνει την περιοδεία Don’t Be Dumb World Tour στο Telekom Center Athens την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα.



O πολυδιάστατος καλλιτέχνης, επιχειρηματίας, ηθοποιός και fashion icon A$AP Rocky ανακοίνωσε επιπλέον ευρωπαϊκές ημερομηνίες για το Don’t Be Dumb World Tour 2026. Η παγκόσμια περιοδεία, που προωθείται από τη Live Nation, φέρνει το DON’T BE DUMB σε σκηνές σε όλο τον κόσμο, δίνοντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να ζήσουν ζωντανά το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Rocky έπειτα από οκτώ χρόνια.



Το Don’t Be Dumb World Tour ξεκίνησε στη Βόρεια Αμερική στις 27 Μαΐου με μια sold out εμφάνιση στο United Center του Chicago, όπου ο Rocky παρουσίασε νέα τραγούδια από το DON’T BE DUMB μαζί με αγαπημένες επιτυχίες από ολόκληρη τη δισκογραφία του. Η παγκόσμια περιοδεία συνεχίζεται σε μεγάλες αγορές όπως Toρόντο, Ατλάντα, Χιούστον, Λος Άντζελες, Βανκούβερ, πριν ολοκληρωθεί στις 11 Ιουλίου στο Prudential Center του Νιου Τζέρσεϊ.



Στη συνέχεια, η περιοδεία μεταφέρεται στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκινώντας στις 25 Αυγούστου από το ING Arena στις Βρυξέλλες, με στάσεις σε Λονδίνο, Μιλάνο, Μόναχο, Στοκχόλμη, Αμβούργο, Βερολίνο, Παρίσι και άλλες πόλεις. Το ευρωπαϊκό και βρετανικό σκέλος επεκτάθηκε με μία επιπλέον ημερομηνία στο Lodz της Πολωνίας, καθώς και με νέες στάσεις σε Πράγα, Βουδαπέστη, Ζάγκρεμπ, Βελιγράδι και Σόφια, πριν ολοκληρωθεί στην Αθήνα.



VIP: Η περιοδεία θα προσφέρει επίσης μια ποικιλία VIP πακέτων και εμπειριών για τους θαυμαστές που θέλουν να αναβαθμίσουν την εμπειρία τους στη συναυλία. Τα πακέτα διαφέρουν, αλλά περιλαμβάνουν premium εισιτήρια, πρόσβαση σε backstage tour, αποκλειστική πρόσβαση σε ιδιωτικό pre-show VIP Club Lounge, συλλεκτικό VIP δώρο περιορισμένης έκδοσης και πολλά ακόμη. Το περιεχόμενο κάθε VIP πακέτου διαφέρει ανάλογα με την επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το vipnation.eu.

Σχετικά με τον A$AP Rocky

Ο A$AP Rocky, κατά κόσμον Rakim Mayers, έχει κατακτήσει τον κόσμο από την εμφάνισή του το 2011. Ο Rocky συνεχίζει να κυριαρχεί στη μουσική βιομηχανία, έχοντας ξεπεράσει τα 25 δισεκατομμύρια streams συνολικά μέχρι σήμερα. Επιπλέον, τα μουσικά του βίντεο έχουν συγκεντρώσει εντυπωσιακά 5 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.



Το 2018, έχοντας ήδη δύο άλμπουμ που έκαναν ντεμπούτο στο Νο1 του Billboard 200, τα LONG.LIVE.A$AP και AT.LONG.LAST.A$AP, ο Rocky κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο τρίτο του στούντιο άλμπουμ, TESTING, το οποίο έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως, ενώ βρέθηκε στο Νο1 των iTunes σε 16 χώρες με την κυκλοφορία του. Τον Αύγουστο του 2019 κυκλοφόρησε το επιτυχημένο single «Babushka Boi».



Πιο πρόσφατα, ο Rocky κυκλοφόρησε το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, DON’T BE DUMB, γνωρίζοντας πρωτοφανή παγκόσμια ζήτηση, με περισσότερα από 1 εκατομμύριο pre-saves στο Spotify και πάνω από 130.000 βινύλια να έχουν πωληθεί πριν από την κυκλοφορία του.



Το πρώτο του project έπειτα από οκτώ χρόνια περιλαμβάνει εξώφυλλο που επιμελήθηκε ο οραματιστής σκηνοθέτης και εικονογράφος Tim Burton και συμμετοχές από τους BossMan Dlow, Brent Faiyaz, Danny Elfman, Doechii, Gorillaz, Jessica Pratt, Jon Batiste, Slay Squad, Thundercat, Tyler, The Creator, Westside Gunn και will.i.am.



Ο Rocky ήταν ένας από τους οικοδεσπότες του Met Gala 2025 με θέμα «Superfine: Tailoring Black Style», παρουσιάζοντας δημιουργίες από το προσωπικό του brand AWGE. Την ίδια χρονιά απέδειξε και το υποκριτικό του ταλέντο σε δύο ταινίες της A24 — το Highest 2 Lowest σε σκηνοθεσία Spike Lee και το βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα If I Had Legs I’d Kick You της Mary Bronstein.



Ο A$AP Rocky είναι σήμερα Creative Director των Ray-Ban και PUMA και έχει συμμετάσχει σε σημαντικές καμπάνιες για τις Bottega Veneta, Calvin Klein, Chanel, Gucci, Courvoisier, Dior, Mercedes Benz, Guess και Fenty Skin. Το δημιουργικό του agency AWGE έχει αναπτύξει συνεργασίες με τις Marine Serre, Amina Muaddi, Selfridges, JW Anderson, MTV και άλλους, ενώ έχει συμβάλει στην ανάδειξη καλλιτεχνών όπως οι Playboi Carti, slowthai και Smooky MarGielaa. Τον Ιούνιο του 2025, η AWGE πραγματοποίησε το δεύτερο ετήσιο show της στο Paris Fashion Week, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.



Ετοιμαστείτε να ζήσετε από κοντά έναν από τους πιο χαρισματικούς καλλιτέχνες της γενιάς του, σε μια βραδιά που φέρνει τον παλμό της σύγχρονης hip hop κουλτούρας στην Αθήνα.

Πληροφορίες προπώλησης

