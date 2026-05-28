«Ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης, ο ίδιος ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα με στήριζε ή θα έλεγε «νίπτω τας χείρας μου» και θα άφηνε την πόλη στην ΝΔ και το Μπακογιάννη;» αναρωτήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή δηλώσεις του για τις δημοτικές εκλογές στη Αθήνα έκανε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη στον δήμο της Αθήνας αναρωτήθηκε «Αυτό έχει καταλάβει ο κ.Ανδρουλάκης δυόμιση χρόνια μετά την μεγάλη αυτοδιοικητική ανατροπή και τη νίκη του Χάρη Δούκα στο Δήμο Αθηναίων «Και να το πω ακόμη πιο απλά. Αν στο δήμο της Αθήνας είχε περάσει δεύτερος ο κ. Ζαχαριάδης, θα υπήρχε πολιτική αλλαγή; Θα υπήρχε;...»

Ο Κώστας Ζαχαριάδης κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει ευθέως: «Ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης, ο ίδιος ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα με στήριζε ή θα έλεγε «νίπτω τας χείρας μου» και θα άφηνε την πόλη στην ΝΔ και το Μπακογιάννη;».

Ο Κώστα ςζαχαριάδης καταλήγει στην ανάρτησή του λέγοντας πως «οι όμοροι χώροι της Σοσιαλδημοκρατίας και της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς μόνο με συνεργασίες και συμπλέυση μπορούν να νικήσουν την συντηρητική παράταξη».

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1555946659223268&id=100044238468664&mibextid=wwXIfr&rdid=zsLc8ECIZcSCzick}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι δηλώσεις Ανδρουλάκη στο Open

{https://exchange.glomex.com/video/v-diu3y2au3tu9?integrationId=40599y14juihe6ly}