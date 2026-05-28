Η ανήλικη εξαφανίστηκε στις 4 Μαΐου από χώρο φιλοξενίας.

Μία 17χρονη εξαφανίστηκε από τη Νέα Σμύρνη.

Για την εξαφάνιση της ανήλικης κινητοποιήθηκε το Χαμόγελο του Παιδιού. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «στις 04/05/2026 απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης Αθήνας, η Κίρα Π., 17 ετών, ουκρανικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 28/05/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παδιού η Κίρα Π. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανοκόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Ωστοσο είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Το Χαμόγελο του Παιδιού κάνει έκκληση «οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης

«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσες 116000»

e mail: