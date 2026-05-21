Η οικογένεια του γιατρού αναμένεται αύριο στα Χανιά για την ταυτοποίηση της σορού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών γύρω από τη σορό που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (21/05) στον Αποκόρωνα Χανίων.

Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη από βοσκούς της περιοχής, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου στο χωρίο Τζιτζιφές.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, στο σημείο βρίσκεται η σήμανση, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής από το Ρέθυμνο. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στο πόρισμα του ιατροδικαστή, καθώς οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο ότι η σορός ανήκει στον 33χρονο γιατρό, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου 2025.

Για την παρούσα εξέλιξη έχει ενημερωθεί η οικογένεια του αγνοούμενου, η οποία αναμένεται να μεταβεί αύριο (22/05) στα Χανιά για αναγνώριση. Παράλληλα, οι οικείοι του 33χρονου έχουν ζητήσει τη συνρομή του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ) ,που είχε αναλάβει τις έρευνες για την εξαφανίση του 33χρονου γιατρού, για να μεταβούν στο σημείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τον ΟΦΚΑΘ, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ταυτοποίηση της σορού, ωστόσο η ένδυση φαίνεται να ταυτίζεται με το γαλάζιο φούτερ που φορούσε ο 33χρονος την ημέρα που εξαφανίστηκε.

{https://www.youtube.com/watch?v=e6-m6q4L5nA}