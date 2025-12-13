Στα Χανιά εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του γιατρού που δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, για τον οποία έχει εκδοθεί Silver Alert, καθώς τα ίχνη του αγνοούνται από την Κυριακή.

Oι Αρχές βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση, με τις έρευνες να συνεχίζονται χωρίς διακοπή στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις αστυνομικές Αρχές από τους γονείς του, οι οποίοι διαμένουν εκτός Κρήτης και, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός, με την ΕΛ.ΑΣ. να αναλαμβάνει τον συντονισμό των ερευνών. Χθες το βράδυ (12/12) ενεργοποιήθηκε το Silver Alert, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το όχημα του 33χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ανέφερε η μητέρα του στο neakriti.gr, το αυτοκίνητό του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως κατευθύνθηκε προς τα γύρω χωριά αναζητώντας βοήθεια.

Στην οικία του στο Ηράκλειο βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα, ενώ, όπως αναφέρουν οι οικείοι του, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την εξαφάνισή του.

Η εξαφάνιση του νεαρού άνδρα, ο οποίος είναι ειδικευόμενος γιατρός στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, έγινε αντιληπτή το πρωί της Δευτέρας, όταν δεν εμφανίστηκε στην εργασία του, γεγονός που προκάλεσε άμεση ανησυχία στην οικογένεια του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας του ήταν αυτός που ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές για την εξαφάνιση του παιδιού του.

Με πληροφορίες από Neakriti.gr