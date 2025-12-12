Έρχονται δύο διαγωνισμοί ΕΣΔΙ για τα δικαστήρια όλης της χώρας.

Προσλήψεις εξπρές 337 μόνιμων γραμματέων από το υπουργείο Δικαιοσύνηας, στα δικαστήρια όλης της χώρας, με δύο διαφορετικούς γραπτούς διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν εντός του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη προκήρυξη θα αφορά 120 θέσεις για τα δικαστήρια της Αθήνας, του Πειραιά και της Κω, ενώ η δεύτερη θα περιλαμβάνει 217 θέσεις, καλύπτοντας δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα.

Η πρώτη προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί έως το τέλος Ιανουαρίου 2026, με τον γραπτό διαγωνισμό να προγραμματίζεται για το τέλος Φεβρουαρίου ή τις αρχές Μαρτίου.

Η δεύτερη προκήρυξη αναμένεται λίγο πριν ή λίγο μετά το Πάσχα, με τον αντίστοιχο διαγωνισμό να διεξάγεται στις αρχές Ιουνίου 2026.

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα συμμετοχής και στους δύο διαγωνισμούς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων (ΕΣΔΙ), ενώ τονίζεται ότι εντός του 2026 δεν προβλέπονται άλλες προσλήψεις μέσω γραπτών διαγωνισμών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στους δύο διαγωνισμούς γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και απολυτήρια Λυκείων και ΙΕΚ, δίνοντας έτσι ευκαιρία σε ευρύ φάσμα υποψηφίων να διεκδικήσουν μια θέση μόνιμου γραμματέα στα ελληνικά δικαστήρια.