«Φωτιά» έβαλαν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έγιναν στην Κρήτη.

Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε κατά την τοποθέτησή της ότι επικεφαλής της ομάδας των συλληφθέντων είναι «κάποιος αγροτοσυνδικαλιστής κύριος Χιλετζάκης μέλος της ΝΔ».

«Η κυρία Αποστολάκη μας είπε ότι σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το Κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης από την ΝΔ, παίρνοντας τον λόγο.

Απαντώντας, η Μιλένα Αποστολάκη, σημείωσε πως δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση, ωστόσο τόνισε ότι «εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστων λεπτών διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ».