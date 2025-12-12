Για τον Φραπέ και τον Χασάπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν τους ήξερε. Τώρα θα ισχυριστεί το ίδιο; Οι εξελίξεις αναμένονται...

Επίκαιρο φαίνεται να γίνεται ξανά το βίντεο που είχε δει το το φως της δημοσιότητας όταν έσκασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΠΕΚΕ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται στο ίδιο τραπέζι με τον Φραπέ και τον Χασάπη σε εκδήλωση κομματικού μηχανισμού της ΝΔ.

Διότι σε αυτό το βίντεο μεταξύ άλλων, λέγεται πως φαίνεται και ο αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος σύμφωνα με τη Μιλένα Αποστολάκη είναι ο αρχηγός της ομάδας των προσώπων που πέρασε χειροπέδες στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις το ελληνικό FBI.

Το ίδιο πρόσωπο που στο βίντεο βγάζει φωτογραφία με τον πρωθυπουργό, φέρεται να φαίνεται και στην φωτογραφία δίπλα στον Λευτέρη Αυγενάκη...

Ε.Σ.