Όσοι πιστεύουν πως τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ταυτόσημα με τους συμβιβασμούς, το νέο Leapmotor C10 REEV έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα και να κλείσει στόματα.

Προσέξτε, με τιμή περιορισμένης διάρκειας από 33.900€ έως το τέλος Δεκεμβρίου, το νέο Leapmotor C10 REEV επαναπροσδιορίζει την έννοια της σύγχρονης ηλεκτροκίνησης και της δίνει ξεκάθαρα το νόημα που της έλειπε μέχρι τώρα.

Ποιο άλλο μεσαίο πολυτελές και προσιτό όχημα ελεύθερου χρόνου, μπορεί να προσφέρει εμφανώς την καθαρή αίσθηση ενός ηλεκτρικού SUV, χωρίς το άγχος της φόρτισης, premium ποιότητα, ευρυχωρία, πλούσιο εξοπλισμό και κορυφαία τεχνολογία, σε ένα πακέτο που δύσκολα συναντά κανείς σε αυτή την κατηγορία τιμής; Κανένα άλλο.

Το Leapmotor C10 REEV έρχεται να απαντήσει πειστικά στο πιο επίμονο ερώτημα της αγοράς ηλεκτροκίνητου οικογενειακού: πώς μπορεί κανείς να απολαμβάνει την πλήρη εμπειρία ενός ηλεκτρικού SUV, χωρίς να εξαρτάται από τον προγραμματισμό φόρτισης ή την ύπαρξη δικτύου ταχυφορτιστών;

Ξεκάθαρα, η λύση βρίσκεται στην τεχνολογία Range Extended Electric Vehicle, ένα εξελιγμένο plug-in hybrid σύστημα, που διατηρεί την απόλυτα ηλεκτρική κίνηση στους τροχούς, ενώ ένας θερμικός κινητήρας αναλαμβάνει αποκλειστικά ρόλο γεννήτριας για τη φόρτιση της μπαταρίας, όταν αυτό απαιτείται.

Το αποτέλεσμα είναι η αίσθηση ενός καθαρού EV και, ταυτόχρονα, η ελευθερία μιας συνολικής αυτονομίας που ξεπερνά τα 970 χιλιόμετρα, καθιστώντας το νέο Leapmotor C10 REEV ιδανικό, τόσο για αστική χρήση όσο και για μεγάλα ταξίδια χωρίς άγχος. Τι άλλο αλήθεια να ζητήσεις...

Το νέο Leapmotor C10 REEV, κινείται σβέλτα από έναν ηλεκτροκινητήρα 158 kW (215 ίππων), που προσφέρει άμεση απόκριση και αθόρυβη λειτουργία, στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ ενός premium SUV μήκους 4,7 μέτρων. Παρά τις εξωτερικές του αναλογίες, η καμπίνα διακρίνεται για την ευρυχωρία και την πρακτικότητα οικογενειακού αυτοκινήτου, με χώρο αποσκευών 400 λίτρων και επίπεδη διαρρύθμιση που ενισχύει την καθημερινή άνεση.

Η επιλογή ποιοτικών υλικών και η minimal σχεδιαστική προσέγγιση στην καμπίνα, δημιουργούν ένα σύγχρονο περιβάλλον, στο οποίο ο εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας περιλαμβάνει στοιχεία που σε άλλες μάρκες συχνά απαιτούν αναβάθμιση σε ακριβότερες εκδόσεις.

Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται το Intelligent Cockpit με δύο μεγάλες οθόνες 14,6 και 10,25 ιντσών. Η διεπαφή είναι γρήγορη, μοντέρνα και σχεδιασμένη για άμεση εξοικείωση, υποστηρίζοντας ασύρματες ενημερώσεις OTA, προηγμένο σύστημα καμερών 360°, καθώς και έξυπνες λειτουργίες στάθμευσης που ενισχύουν την καθημερινή πρακτικότητα.

Το LeapmotorPilot, ένα πλήρες πακέτο ημιαυτόνομης οδήγησης επιπέδου L2 με 28 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, ενισχύει την ασφάλεια και μειώνει την κόπωση στις μετακινήσεις, προσφέροντας χαρακτηριστικά που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε κυρίως σε υψηλότερες κατηγορίες των premium SUV.

Αλλά δεν περιορίζεται εκεί. Η ασφάλεια αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα. Το C10 REEV έχει αποσπάσει πέντε αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP, με κορυφαίες επιδόσεις τόσο στην προστασία επιβατών όσο και στα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας. Η συνολική αρχιτεκτονική του μοντέλου έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ακαμψία και την ενεργητική υποστήριξη του οδηγού, κάτι που ενισχύει την εμπιστοσύνη σε κάθε διαδρομή.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός, πως η περιορισμένη προσφορά του Δεκεμβρίου με τιμή από 33.900€, τοποθετεί το νέο Leapmotor C10 REEV ως τη χαμηλότερη τιμή διάθεσης που είχε ποτέ το προηγμένο τεχνολογικά SUV.

Σε μια περίοδο όπου το κόστος απόκτησης ενός ηλεκτρικού ή υβριδικού SUV παραμένει υψηλό, μια τέτοια τιμολογιακή τοποθέτηση σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της τεχνολογίας REEV, καθιστά την πρόταση της Leapmotor πιο ελκυστική από ποτέ. Ένα μοντέλο με premium χαρακτήρα, προηγμένα συστήματα, κορυφαία αυτονομία και απουσία άγχους φόρτισης, σε μια αγορά που πλέον αναζητά λύσεις που δεν περιορίζουν σε καμία των περιπτώσεων τον οδηγό.

Το Leapmotor C10 REEV δεν επιχειρεί απλώς να ενταχθεί στην κατηγορία των σύγχρονων ηλεκτροκίνητων SUV, αλλά στοχεύει να την επαναπροσδιορίσει, προσφέροντας την εμπειρία ενός πλήρους EV με την πρακτικότητα που ζητούν οι σημερινοί οδηγοί.

Ένα ολοκληρωμένο προϊόν για όσους θέλουν να κάνουν την μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση χωρίς δεσμεύσεις. Η Leapmotor πέτυχε διάνα στο στόχο της. Το νέο C10 REEV τινάζει την μπάνκα στον αέρα και δημιουργεί πονοκέφαλο στον ανταγωνισμό. Σε ποιον;