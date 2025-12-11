Η ανακρίτρια εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του ανιψιού καθώς εντόπισε στοιχεία που δείχνουν ότι εκείνος μετέφερε με το αυτοκίνητό του τον εκτελεστή μετά τη δολοφονία.

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ φέρεται να μετέφερε με το αυτοκίνητό του τον εκτελεστή, μετά τη δολοφονία, κοντά στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο ανιψιός, μαζί με τον 32χρονο επιχειρηματία φίλο του, είχαν πείσει τον συνεργό να προχωρήσει στη δολοφονική πράξη μέσω συνεχών προτροπών και επικοινωνίας. Ο επιχειρηματίας φέρεται να έδινε εντολές πριν και μετά το έγκλημα, καθοδηγώντας τις κινήσεις των εμπλεκομένων και συντονίζοντας τι θα καταθέσουν στις αρχές.

Κομβικός ήταν ο ρόλος του ανιψιός που όπως αναφέρει σαφώς το κατηγορητήριο. Μέσω πακιστανικού τηλεφώνου έδινε εντολές ακόμα και λίγο πριν τη δολοφονία. Ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον 22χρονο συνεργό, μέσω πακιστανικού τηλεφώνου, για τον τρόπο άφιξης και το σημαντικότερο είναι ότι ο ανιψιός με το αυτοκίνητό του μετέφερε τον 22χρονο από το κάμπινγκ, μετά τη δολοφονία, κοντά στον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη συγκρότηση πλήρους εικόνας της υπόθεσης, ενώ ο ανιψιός και ο φίλος του επιχειρηματίας αναμένεται να απολογηθούν στην Καλαμάτα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η κύρια ανάκριση.

Εκτός από τους δύο συλληφθέντες, ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για έναν ακόμη άνθρωπο, ο οποίος φέρεται ως συναυτουργός στο φονικό, αλλά πιθανότατα βρίσκεται στο εξωτερικό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος διώκεται ως ηθικός αυτουργός, ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος και είχε ισχυριστεί ότι ο δράστης πυροβόλησε και προς το μέρος του, χωρίς όμως να τον πετύχουν οι σφαίρες.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Βέρρα, συνήγορο του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ, ο εντολέας του αρνείται οποιαδήποτε σχέση και εμπλοκή στο έγκλημα. Όπως ανέφερε ο κ. Βέρρας, ο εντολέας του «είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος». «​Δεν μπορώ να γνωρίζω και να τοποθετηθώ για κανένα στοιχείο της δικογραφίας, εφόσον έχω παντελή άγνοια για αυτή. Μόλις μου γνωστοποιηθούν τα έγγραφα της δικογραφίας, λάβουμε προθεσμία για την απολογία και μπορέσουμε να μελετήσουμε το αποδεικτικό υλικό, τότε θα μπορώ να είμαι σε θέση να έχω άποψη και να δω τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην κατηγορία αυτή, την οποία αρνείται ο εντολέας μου ιδιαιτέρως και κατηγορηματικά», κατέληξε ο συνήγορος του ανιψιού.

Πώς ο ανιψιός είχε μπει στο στόχαστρο των Αρχών

Η εκδοχή της ληστείας δεν έπεισε τις Αρχές, οι οποίες εδώ και δύο μήνες ανέλυαν κλήσεις, μηνύματα, βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις για να ξεδιπλώσουν το σχέδιο της δολοφονίας. Τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία, ο 68χρονος είχε συντάξει χειρόγραφη διαθήκη, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον ανιψιό του, με τη φράση: «γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου». Ο ανιψιός και η μητέρα του, από την πρώτη στιγμή, δήλωναν συντετριμμένοι και οργισμένοι, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν λόγους να σκοτώσουν τον ιδιοκτήτη, καθώς διέθεταν ήδη μεγάλη περιουσία.

Οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και αρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, που έδειξαν την επικοινωνία του ανιψιού με τον φερόμενο φυσικό εκτελεστή, ενώ ο επιχειρηματίας φίλος του φέρεται να έδινε οδηγίες για τον τρόπο δράσης και αποχώρησης. Παράλληλα, η τελευταία χειρόγραφη διαθήκη του θύματος, που άφηνε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας στον ανιψιό και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στον επιστάτη που δολοφονήθηκε, αποτέλεσε κρίσιμο στοιχείο για την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας. Σύμφωνα με τις Αρχές, το κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικό. Μετά το έγκλημα, ο ανιψιός φέρεται να πούλησε ακίνητα και αγροτεμάχια πιθανόν για να συγκεντρώσει μετρητά και να εγκαταλείψει τη χώρα. Οι έρευνες συνεχίζονται για να φωτιστεί πλήρως η αλυσίδα των ευθυνών και τα ακριβή γεγονότα που οδήγησαν στο μακελειό.