Για οικονομικούς λόγους φέρεται να έγινε το έγκλημα στη Φοινικούντα.

Οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν μεθοδικά τις έρευνές τους σχετικά με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Οι ανακριτικές αρχές βασίζονται σε καταθέσεις συγγενών του 68χρονου θύματος και σε συνομιλίες που έχουν συγκεντρωθεί, προσπαθώντας να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες του εγκλήματος.

Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικοί εκτιμούσαν ότι το πιθανότερο κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικό. Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησαν τη διαθήκη που είχε συντάξει ο 68χρονος στις 2 Οκτωβρίου 2025, μόλις τρεις ημέρες πριν από το θάνατό του, και κατατέθηκε την ίδια ημέρα σε συμβολαιογράφο.

Η διαθήκη ανέτρεπε την προηγούμενη, η οποία είχε συνταχθεί ένα χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με το νέο έγγραφο, ο ανιψιός του θύματος, γιος του αδελφού του, κληρονομεί σχεδόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και γίνεται συνδικαιούχος μαζί με τον επιστάτη του στην τράπεζα. Η συνολική περιουσία του 68χρονου εκτιμάται σε 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ο επιστάτης του κάμπινγκ, που επίσης δολοφονήθηκε, είχε κληρονομήσει από τον 68χρονο οικόπεδο 8 στρεμμάτων και το 50% ενός αγροτεμαχίου.

Σε δηλώσεις του, ο δικηγόρος του ανιψιού, Γιάννης Βέρρας, τόνισε ότι ο πελάτης του «αρνείται τις κατηγορίες και βρίσκεται σε άθλια ψυχολογική κατάσταση».

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν πλήρως τα κίνητρα και την εμπλοκή των υπόπτων.

Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τον ανιψιό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ανιψιός του θύματος και ένας επιχειρηματίας, στενός φίλος του, ήταν εκείνοι που σχεδίασαν τη δολοφονία, δίνοντας εντολές στους δύο 22χρονους εκτελεστές που έχουν ήδη προφυλακιστεί. Παρά τις κατηγορίες, οι δύο συλληφθέντες αρνούνται κάθε εμπλοκή, με τον ανιψιό να δηλώνει μέσω του δικηγόρου του ότι «δεν έχει καμία σχέση με όσα του αποδίδονται».

Οι δύο 22χρονοι, εργαζόμενοι του επιχειρηματία, φαίνεται πως είχαν λάβει χρήματα, όπλα και σαφείς οδηγίες. Τη νύχτα του φονικού μπήκαν στο κάμπινγκ, σκότωσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη και εξαφανίστηκαν προς Αθήνα. Το γεγονός ότι δεν άγγιξαν τα χρήματα που βρέθηκαν δίπλα στα θύματα οδήγησε τις αρχές στο συμπέρασμα ότι δεν επρόκειτο για ληστεία, αλλά για εκτέλεση με συμβόλαιο θανάτου.

Το στοιχείο που πρόδωσε τον ανιψιό και τον εργοδότη, σύμφωνα με πληροφορίες της προανάκρισης, ήταν οι κλήσεις από και προς τα κινητά τους τηλέφωνα. Λίγο μετά το διπλό φονικό, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας επικοινώνησε πρώτα με τον 33χρονο επιχειρηματία, γεγονός που σήμανε συναγερμό στους αστυνομικούς.

Παράλληλα, ο ανιψιός φέρεται να εμπλέκεται και σε παλαιότερη απόπειρα δολοφονίας του θείου του, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι αρχές εξετάζουν και τη συμμετοχή του επιχειρηματία σε εκείνη την απόπειρα, καθώς ο 22χρονος εκτελεστής είχε επικοινωνήσει μαζί του αμέσως μετά το συμβάν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, στην πρώτη του κατάθεση μετά το φονικό, ο ανιψιός περιέγραψε πως κατάφερε να γλιτώσει «από θαύμα» από τους πυροβολισμούς μέσα στο κάμπινγκ — περιγραφή που από την αρχή προκάλεσε εύλογες αμφιβολίες.