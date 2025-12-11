O πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ελπίζει στη στήριξη της ακροδεξιάς αν και προεκλογικά είχε πει ότι δεν θα κάνει συμφωνίες μαζί της.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρές αναταραχές στις μεταφορές, τις πτήσεις, τα νοσοκομεία, τα σχολεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα πραγματοποιούν γενική απεργία ενάντια στις πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις στην εργασία.

Η τελευταία φορά που το CGTP και η UGT ένωσαν τις δυνάμεις τους ήταν κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της ευρωζώνης το 2013, όταν η τρόικα απαίτησε περικοπές μισθών και συντάξεων στο πλαίσιο του προγράμματος διάσωσης της Πορτογαλίας.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, η οικονομία της Πορτογαλίας είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στην ευρωζώνη τους τελευταίους μήνες, ωστόσο ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν οι «ακαμψίες» στην αγορά εργασίας «ώστε οι εταιρείες να μπορούν να είναι πιο κερδοφόρες και οι εργαζόμενοι να έχουν καλύτερους μισθούς».

«Δεν θα εγκαταλείψω τη φιλοδοξία η χώρα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, στην πρωτοπορία της Ευρώπης», δήλωσε την παραμονή της απεργίας.

Ωστόσο, ο Μοντενέγκρο φαίνεται να έχει αιφνιδιαστεί από την ένταση των αντιδράσεων κατά των σχεδίων της μειοψηφικής κεντροδεξιάς κυβέρνησής του: ένας από τους σοσιαλδημοκράτες βουλευτές του είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της UGT και μάλιστα ψήφισε υπέρ της απεργίας.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας τροποποίησε ορισμένες προτάσεις αφού κάλεσε την ομοσπονδία για συνομιλίες στα τέλη του περασμένου μήνα, αλλά σαφώς δεν ήταν αρκετό.

Μεταξύ των πιο αμφιλεγόμενων προτάσεων - που ξεπερνούν τις 100 - είναι:

να επιτραπεί στους εργοδότες να ανανεώνουν τις προσωρινές συμβάσεις για χρόνια

να αρθεί η απαγόρευση απόλυσης εργαζομένων και η άμεση επαναπρόσληψή τους μέσω εξωτερικής ανάθεσης

να αρθεί η απαίτηση για επαναφορά εργαζομένων που απολύθηκαν άδικα.

Από τις αλλαγές αναμένεται να επηρεαστούν κυρίως οι νέοι Πορτογάλοι, ωστόσο οι απόψεις τους είναι ανάμικτες.

Ο Ντιόγκο Μπρίτο, ο οποίος εργάζεται ως αεροσυνοδός αλλά έχει φίλους που κάνουν περιστασιακή εργασία στον τουρισμό, υποστηρίζει το δικαίωμα στην απεργία, αλλά τάσσεται υπέρ των κυβερνητικών προτάσεων : «Πρέπει να γίνει. Πρέπει να προλάβουμε τις πλουσιότερες χώρες και με αυτά τα μέτρα νομίζω ότι μπορούμε να εξελιχθούμε περισσότερο».

Από την άλλη, ο αυτοαπασχολούμενος φωτογράφος Εντουάρντο Φερέιρα υποστηρίζει ότι γνωρίζει πολλούς ανθρώπους που ήδη δυσκολεύονται να βρουν σίγουρες δουλειές και είναι ευχαριστημένος που βλέπει τα συνδικάτα να ενώνονται σε μια «κρίσιμη στιγμή» για την Πορτογαλία: «Τα πράγματα ήταν δύσκολα από την εποχή της τρόικας και οι εργαζόμενοι δεν έχουν αντιδράσει μέχρι τώρα».

Το CGTP χαρακτήρισε το πακέτο μέτρων «επίθεση στα δικαιώματα όλων των εργαζομένων, ιδίως των γυναικών και των νέων». Η UGT το χαρακτήρισε «τόσο εκτός ρυθμού, σε ένα πλαίσιο οικονομικής ανάπτυξης, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ισχυρής αγοράς εργασίας, που... αντανακλά μια σαφή προκατάληψη υπέρ των εργοδοτών».

Η UGT καταγγέλλει επίσης ότι οι επίσημες συνομιλίες μεταξύ συνδικάτων, κυβέρνησης και επιχειρήσεων ήταν «χωρίς ισορροπίες, περιοριστικές και επιζήμιες για τους εργαζόμενους».

Ο Μοντενέγκρο ελπίζει στη στήριξη της ακροδεξιάς - Άλλα έλεγε προεκλογικά

Ο κυβερνητικός συνασπισμός του Μοντενέγκρο δεν διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και επιδιώκει της στήριξη του νομοσχεδίου όχι μόνο από τη μικρή Φιλελεύθερη Πρωτοβουλία (IL) αλλά και από την ακροδεξιά Chega, η οποία στις εκλογές του Μαΐου ήταν δεύτερο κόμμα.

Ο ηγέτης της Chega, Αντρέ Βεντούρα, έχει εκφράσει επιφυλάξεις για ορισμένα μέτρα, ωστόσο φαίνεται ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις.

Προεκλογικά, ο Μοντενέγκρο είχε αποκλείσει συμφωνίες με την Chega. Τόσο τα συνδικάτα όσο το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στη χώρα, οι Σοσιαλιστές, λένε ότι έπεσε η μάσκα του πρωθυπουργού.

Προειδοποιούν επίσης ότι η κυβέρνηση θέλει να τροποποιήσει το σύνταγμα του 1976 για να χαλαρώσει τις εγγυήσεις για την απασχόληση που θεωρούνται από τις ισχυρότερες στην Ευρώπη.

{https://www.youtube.com/watch?v=xfC3PGNH1mU}

Σύμφωνα με το «ημιπροεδρικό» σύστημα της Πορτογαλίας, ο αρχηγός του κράτους μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει νομοσχέδια που έχουν εγκριθεί από το κοινοβούλιο. Τα νομοσχέδια δύναται να σταλούν στο Συνταγματικό Δικαστήριο για έλεγχο ή ο πρόεδρος μπορεί να ασκήσει βέτο, το οποίο, ενώ μπορεί να ανατραπεί από την πλειοψηφία των εκλεγμένων βουλευτών, καθυστερεί τη διαδικασία, εξασφαλίζοντας περαιτέρω χρόνο για συζήτηση.

Σε αντίθεση με πολλές απεργίες που γίνονται στην Πορτογαλία, η σημερινή κινητοποίηση δεν περιορίζεται στον δημόσιο τομέα.

Στο μεγαλύτερο εργοστάσιο της Πορτογαλίας, το Autoeuropa της VW, νότια της Λισαβόνας, σχεδόν 1.000 εργαζόμενοι ψήφισαν ομόφωνα την περασμένη εβδομάδα να συμμετάσχουν.

«Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενος σε αυτή τη χώρα που να μην επηρεάζεται από τα αρνητικά μέτρα αυτής της μεταρρύθμισης», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της UGT, Mário Mourão, μετά τη συγκέντρωση στο Autoeuropa. «Πρέπει να δοθεί η κατάλληλη απάντηση».

Με πληροφορίες από BBC