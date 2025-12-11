Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ανήλθε τον Οκτώβριο σε 34,49 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων τον Οκτώβριο 2025, καταγράφοντας συγκρατημένη άνοδο που αποτυπώνει τη σταθερή, αν και ανομοιόμορφη, δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ανήλθε τον Οκτώβριο σε 34,49 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη διατήρηση μιας ανοδικής τάσης, όπως αποτυπώνεται και στο διάγραμμα που συνοδεύει τη δημοσίευση.

Η εικόνα που προκύπτει από τα αποτελέσματα αναδεικνύει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους κλάδων, με ορισμένους να εμφανίζουν ισχυρή δυναμική και άλλους να κινούνται οριακά. Ενδεικτικά, ιδιαίτερα υψηλή επίδοση καταγράφηκε στις Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, όπου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Παράλληλα, αξιοσημείωτη βελτίωση σημειώθηκε στην Ενημέρωση και Επικοινωνία, η οποία συνέχισε την ανοδική της πορεία, ενισχύοντας περαιτέρω τον συνολικό δείκτη.

Σε πιο σταθερούς ρυθμούς κινήθηκαν κλάδοι όπως οι Κατασκευές και οι Μεταφορές, που παρουσίασαν μικρές αλλά θετικές μεταβολές. Αντίστοιχα, ο τομέας της Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου εμφάνισε αξιόλογη αύξηση, διατηρώντας την έντονη διακύμανση που συχνά χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο κλάδο. Στον χώρο της φιλοξενίας και της εστίασης καταγράφηκε επίσης ενίσχυση του κύκλου εργασιών, αντανακλώντας την επιμήκυνση της τουριστικής δραστηριότητας και την αυξημένη ζήτηση.

Την ίδια στιγμή, υπήρξαν και τομείς που κινήθηκαν πιο υποτονικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την τέχνη, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία, οι οποίες παρουσίασαν σχεδόν μηδενική αύξηση σε ετήσια βάση. Η απόκλιση αυτή σε σχέση με άλλους κλάδους αποδίδεται, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, τόσο στην εποχικότητα όσο και στις συνεχιζόμενες διαταραχές στη ζήτηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, το οποίο παραμένει ο μεγαλύτερος σε μέγεθος τομέας της ελληνικής οικονομίας. Παρά το μεγάλο του βάρος, η αύξηση που σημειώθηκε ήταν μετριοπαθής, αλλά επαρκής ώστε να στηρίξει το συνολικό αποτέλεσμα και να επιβεβαιώσει τη σταθερή κατανάλωση στην αγορά.