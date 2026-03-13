Πότε ολοκληρώνεται το «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα» και άλλα προγράμματα.

Την παράταση της ολοκλήρωση του «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα» και άλλων επτά προγραμμάτων, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με την παράταση των ενεργειακών προγραμμάτων, που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», αναφέρει σε ανακοίνωση το υπουργείο.

Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες

Αναλυτικά, οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες που ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας, για κάθε ένα από τα οχτώ προγράμματα.

- Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 25η Ιουνίου 2026.

- Πρόγραμμα Φοίβος και Αθηνά: Η προθεσμία υλοποίησης των προγραμμάτων παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

- Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα: Η προθεσμία υλοποίησης των προγραμμάτων παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

- Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

- Προγράμματα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

- Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026, ανεξαρτήτως ημερομηνίας υπαγωγής.

- Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2026.

- Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας - Produc-E Green: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2026.