Ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά και στην ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας.

Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 2,1 GW στη Δυτική Μακεδονία, αξιοποιώντας εκτάσεις πρώην λιγνιτωρυχείων σε Αμύνταιο και Πτολεμαΐδα. Τα έργα μπορούν να παράγουν περίπου 3.150 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 6% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, καλύπτοντας τις ανάγκες περίπου 750.000 νοικοκυριών, ενώ παράλληλα αναμένεται να αποτρέπουν την εκπομπή άνω των 1,5 εκατομμυρίων τόνων CO₂ κάθε χρόνο.

Παράλληλα με τα φωτοβολταϊκά έργα, ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά και στην ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος και την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί σταθμοί ηλεκτροχημικής αποθήκευσης σε Πτολεμαΐδα και Μελίτη, ενώ κατασκευάζεται νέος σταθμός αποθήκευσης στο Αμύνταιο, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται και έργα αντλησιοταμίευσης σε παλαιά ορυχεία της περιοχής.

Μεταξύ των μεγαλύτερων φωτοβολταϊκών έργων που ολοκληρώθηκαν ξεχωρίζουν ο σταθμός «Φοίβη» ισχύος 550 MW, το φωτοβολταϊκό συγκρότημα Αμυνταίου ισχύος 940 MW, καθώς και οι σταθμοί «Ηλιακό Βέλος 1», «Εξοχή 7» και «Ακρινή», ενώ επιπλέον λειτουργούν και μικρότεροι σταθμοί στην ευρύτερη περιοχή των παλαιών λιγνιτικών πεδίων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η Δυτική Μακεδονία εξελίσσεται σε νέο πράσινο ενεργειακό κόμβο της χώρας, με ένα από τα μεγαλύτερα clusters φωτοβολταϊκών έργων στην Ευρώπη, γεγονός που συμβάλλει στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας και στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικές μορφές ενέργειας.