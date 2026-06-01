Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και χτύπησαν την πόρτα, ο 41χρονος φέρεται να τους άνοιξε αιμόφυρτος και σε κατάσταση σοκ.

Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας μία ακόμη υπόθεση γυναικοκτονίας, που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος μέσα σε διαμέρισμα της πόλης.

Όπως αναφέρει το tharrosnews, θύμα είναι μία 39χρονη γυναίκα, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι όπου διέμενε με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 41χρονος σύζυγός της, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα γείτονες άκουσαν έντονες φωνές και αναστάτωση από το διαμέρισμα του ζευγαριού και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του σπιτιού, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 39χρονη νεκρή στην κρεβατοκάμαρα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα, ενώ δίπλα στη σορό βρέθηκε μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του εγκλήματος.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής προκειμένου να πραγματοποιήσει την πρώτη αυτοψία, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνέλεξαν στοιχεία από το διαμέρισμα αναζητώντας απαντήσεις για το τι προηγήθηκε της δολοφονίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ιδιαίτερα τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι το ζευγάρι είχε δύο ανήλικα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου βρίσκονται υπό παρακολούθηση και ψυχολογική υποστήριξη μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Ο 41χρονος συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές αρχές και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, λαμβάνει καταθέσεις από συγγενείς και γείτονες και επιχειρεί να ανασυνθέσει λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα που οδήγησαν στο έγκλημα.

