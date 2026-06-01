Ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει ότι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία είναι η διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Με το βλέμμα στραμμένο στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το σημαντικότερο σκέλος της υπό συζήτηση συμφωνίας αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως η αμερικανική πλευρά δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε διευθέτηση που δεν θα παρέχει σαφείς εγγυήσεις για την αποτροπή ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο πλευρές επιχειρούν να μετατρέψουν την εύθραυστη εκεχειρία των τελευταίων εβδομάδων σε μια ευρύτερη πολιτική συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Παρότι έχουν καταγραφεί βήματα προόδου στις συνομιλίες, το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σημείο τριβής μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς τις αμερικανικές απαιτήσεις, δηλώνοντας ότι η μοναδική αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση είναι η δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η Τεχεράνη αποδέχεται αυτή την αρχή, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την ιρανική πλευρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει την παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και το πλαίσιο διεθνούς εποπτείας. Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα που αφορούν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και πιθανές διευκολύνσεις σε ζητήματα κυρώσεων και δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορά την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν. Η αμερικανική πλευρά επιδιώκει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την απομάκρυνση ή καταστροφή του πυρηνικού υλικού, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί βασική εγγύηση για τη μη στρατιωτική αξιοποίηση του προγράμματος. Αντίθετα, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε τέτοιες απαιτήσεις, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

Παρά το θετικό κλίμα που επιχειρούν να καλλιεργήσουν οι διαμεσολαβητές, ο ίδιος ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να επισπεύσει την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Όπως ανέφερε, προτιμά μια συμφωνία με ισχυρές εγγυήσεις παρά μια γρήγορη διευθέτηση που θα αφήνει ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας. «Δεν βιάζομαι να κάνω συμφωνία», φέρεται να δήλωσε, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται κοντά σε μια τελική λύση, χωρίς όμως να αποκλείει άλλα σενάρια εάν οι συνομιλίες οδηγηθούν σε αδιέξοδο.