Χιλιάδες ενεργοί πολίτες έχουν υπογράψει την Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Από την Τρίτη το βράδυ μετά την κεντρική εκδήλωση στο Θησείο όλοι οι πολίτες μπορούν να την υπογράψουν διαδικτυακά στην ιστοσελίδα myelas.gr όπου έχει αναρτηθεί. Στην ίδια πλατφόρμα γίνεται και η διαδικτυακή εγγραφή όσων θέλουν να γίνουν μέλη της Συμπαράταξης.

Η Ιδρυτική Διακήρυξη της Συμπαράταξης που κατατέθηκε στον Αρειο Πάγο από τον Αλέξη Τσίπρα συνοδεύεται από 300+1 υπογραφές πολιτών από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση.

Μεταξύ άλλων υπογράφουν από τον χώρο του πολιτισμού οι:

ΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Aρβανίτης Γιώργος, Φωτογράφος, Κινηματογραφιστής

Αθανασίου Μάριος, Ηθοποιός

Αρσένη Αθηνά, Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκη. ς. Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης και εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στον Δήμο

Βαφέας Βασίλης, Σκηνοθέτης κινηματογραφιστής

Βούλγαρης Κώστας, Λογοτέχνης

Γαϊτάνος Γεώργιος, Εικαστικός

Δρακόπουλος, Γιάννης, Ηθοποιός

Δραμουντάνης Βασίλης, Δντης Παραγωγής Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ

Θωμαϊδης Κώστας, Τραγουδιστής, Ραδιοφωνικός Παραγωγός

Καζάκου Ειρήνη, Ηθοποιός

Κανάκη Ελένη, Εκδότρια και βιβλιοπώλισσα, ιδιοκτήτρια των εκδόσεων Κανάκη

Κατσουλίδη Μαρία Ηθοποιος, Καθηγήτρια υποκριτικής

Κοκκινοπούλου Φαίη,Ηθοποιος

Κορνήλιος Νίκος, Σκηνοθέτης Μουσικός

Λογιάδης Μίλτος Μαέστρος Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μανωλιουδάκη Ευγενια, Εικαστικός

Μαυρουδής Χάρης, Ηθοποιός

Μιχαλόπουλος Σπύρος, Σκηνοθέτης

Μουμουλίδης Θέμης, Σκηνοθέτης

Μουτζούρογλου Νίκη, Στέλεχος Μεγάρου Μουσικής

Μωραϊτης Κωνσταντίνος, Ηθοποιός/ σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος της δραματικής σχολής του

Νέγκα Γιώτα, Τραγουδίστρια

Παπαγεωργίου Θανάσης, Ηθοποιός, Ιδρυτής Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρ. πρόεδρος Εθνικού Θεάτρου

Παππά Ιωάννα, Ηθοποιός

Πουρσανίδης Νικόλαος, Ηθοποιός

Σιδέρη Ζουγανέλη Ισιδώρα, Ηθοποιός

Τουμασάτου Μαριάννα, Ηθοποιος

Χειλακης Αιμίλιος Ηθοποιος